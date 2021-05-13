مساجد العياط بالجيزة تخالف قرار "الأوقاف" بمنع اصطحاب الأطفال

توافد العشرات من المصلين بالعياط بمحافظة الجيزة، داخل المساجد المختلفة لآداء صلاة عيد الفطر المبارك، وسط تطبيق للإجراءات الاحترازية التي كانت قد اعلنت عنها وزارة الصحة، والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

واصطحب المصلون أطفالهم وذويهم لاداء صلاة عيد الفطر المبارك، داخل مساجد العياط بمحافظة الجيزة، وسط تجاهل لقرارات وزارة الأوقاف بمنع اصطحاب الأطفال.

وكان قد أعلن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن اليوم الخميس هو أول أيام شهر شوال، وأول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك عقب تحقق لجان دار الإفتاء الشرعية والعلمية المنتشرة في محافظات الجمهورية.