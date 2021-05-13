Advertisements

مساجد العياط بالجيزة تخالف قرار "الأوقاف" بمنع اصطحاب الأطفال

الخميس 13/مايو/2021 - 05:54 ص
بوابة الفجر
مصطفى الملاح
Advertisements

توافد العشرات من المصلين بالعياط بمحافظة الجيزة، داخل المساجد المختلفة لآداء صلاة عيد الفطر المبارك، وسط تطبيق للإجراءات الاحترازية التي كانت قد اعلنت عنها وزارة الصحة، والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

 

واصطحب المصلون أطفالهم وذويهم لاداء صلاة عيد الفطر المبارك، داخل مساجد العياط بمحافظة الجيزة، وسط تجاهل لقرارات وزارة الأوقاف بمنع اصطحاب الأطفال.

 

وكان قد أعلن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن اليوم الخميس هو أول أيام شهر شوال، وأول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك عقب تحقق لجان دار الإفتاء الشرعية والعلمية المنتشرة في محافظات الجمهورية.

مساجد العياط بالجيزة تخالف قرار "الأوقاف" بمنع اصطحاب الأطفال
مساجد العياط بالجيزة تخالف قرار "الأوقاف" بمنع اصطحاب الأطفال
مساجد العياط بالجيزة تخالف قرار "الأوقاف" بمنع اصطحاب الأطفال
مساجد العياط بالجيزة تخالف قرار "الأوقاف" بمنع اصطحاب الأطفال
مساجد العياط بالجيزة تخالف قرار "الأوقاف" بمنع اصطحاب الأطفال
مساجد العياط بالجيزة تخالف قرار "الأوقاف" بمنع اصطحاب الأطفال
مساجد العياط بالجيزة تخالف قرار "الأوقاف" بمنع اصطحاب الأطفال
مساجد العياط بالجيزة تخالف قرار "الأوقاف" بمنع اصطحاب الأطفال
مساجد العياط بالجيزة تخالف قرار "الأوقاف" بمنع اصطحاب الأطفال
مساجد العياط بالجيزة تخالف قرار "الأوقاف" بمنع اصطحاب الأطفال
مساجد العياط بالجيزة تخالف قرار "الأوقاف" بمنع اصطحاب الأطفال
مساجد العياط بالجيزة تخالف قرار "الأوقاف" بمنع اصطحاب الأطفال
مساجد العياط بالجيزة تخالف قرار "الأوقاف" بمنع اصطحاب الأطفال
مساجد العياط بالجيزة تخالف قرار "الأوقاف" بمنع اصطحاب الأطفال

أخبار تهمك

عاجل.. السيسي يؤدي صلاة عيد الفطر 2021 من مسجد الماسة بالعلمين الجديدة (فيديو)

منذ ساعة و نصف

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

عاجل - نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل| للمرة الثانية في يوم واحد.. مصر تتسلم 500 ألف جرعة من لقاح خلال ساعات

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - رد فعل مفاجىء من موسيماني بعد الهجوم على شيكابالا

منذ حوالي 9 ساعات

كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الحوثيون يهاجمون السعودية بصواريخ باليستية في أول أيام عيد الفطر

منذ ساعتين و 25 دقيقة

أستاذ جيولوجيا يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة: قد يحرك القشرة الأرضية (فيديو)

منذ يوم

الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا بشأن عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 11 ساعة

توضيح عاجل من الأوقاف بشأن صلاة العيد

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة يجدد عقد نجم الفريق بشرط جزائي 500 مليون يورو

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الملك سلمان: نتفاءل بالخطوات الإيجابية لتحقيق الاستقرار في العالم العربي

منذ ثلث ساعة

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

منذ حوالي 21 ساعة

"هنا لا وجود لكورونا".. مشاهد صادمة من مسجد عمرو بن العاص (صور)

منذ أقل من ساعة

عاجل.. وفاة 58 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة نارية حول سبب المشاجرة بين عائلتي "الريس" و"المرغني"

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:19 ص

عاجل.. السيسي يؤدي صلاة عيد الفطر 2021 من مسجد الماسة بالعلمين الجديدة (فيديو)

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

09:30 ص

عاجل - رد فعل مفاجىء من موسيماني بعد الهجوم على شيكابالا

09:43 م

عاجل.. الملك سلمان: نتفاءل بالخطوات الإيجابية لتحقيق الاستقرار في العالم العربي

06:30 ص

عاجل.. الحوثيون يهاجمون السعودية بصواريخ باليستية في أول أيام عيد الفطر

04:28 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق