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السيسي يغادر مسجد الماسة بعد أداء صلاة عيد الفطر 2021

الخميس 13/مايو/2021 - 05:55 ص
السيسي يؤدي صلاة العيد
السيسي يؤدي صلاة العيد
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غادر الرئيس عبدالفتاح مسجد الماسة بالعلمين الجديدة بعد أداء صلاة عيد الفطر المبارك 2021.

وأدى السيسي صلاة عيد الفطر في مسجد الماسة، بحضور كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أيضا كل من: وزير الدفاع، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وشوقي علام مفتي الجمهورية.

كانت دار الإفتاء المصريةُ استطلعت هلالَ شهرِ شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ واثنين وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الثلاثاء التاسعِ والعشرين من شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ واثنين وأربعين هجريًّا، الموافق الحادي عشر من شهر مايو لعام ألفين وواحد وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وأكدت الدار أنه تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر شوال لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ واثنين وأربعين هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ.

وأعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الأربعاء الموافق الثاني عَشر من شهر مايو لعام ألفين وواحد وعشرين ميلاديًّا هو المتمم لشهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ واثنين وأربعين هجريًّا، وأن يوم الخميس الموافق الثالث عَشر من شهر مايو هو أول أيام شهر شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ واثنين وأربعين هجريًّا.

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