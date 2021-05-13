البهجة تسود أجواء صلاة عيد الفطر بالإسكندرية (صور)

أدى المئات من المواطنين، منذ قليل، صلاة عيد الفطر المبارك، من مسجد الحديد والصلب بمنطقة البيطاش غربي محافظة الإسكندرية.





وشهد محيط المسجد إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الأمن لتأمين صلاة العيد، واحتفالات المواطنين بالعيد وتسهيل حركة المرور في المنطقة.





وشهدت صلاة عيد الفطر المبارك حالة من الروحانية والبهجة بين المصلين، حيث حرصوا على الحضور وأداء التكبيرات، كما حرصوا على اتخاذ الإجراءات الوقائية وارتداء الكمامة تجنبا لكورونا.





كانت أصدرت محافظة الإسكندرية، بيانا، أعلنت فيه عن الضوابط المنظمة لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك بالمساجد الكبري داخل المحافظة.





وجاءت الضوابط كالتالي:





ارتداء الكمامة.





اصطحاب المصلى الشخصي.





مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي.





استمرار عدم فتح دورات المياه.





فتح المسجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقه عقب الصلاة مباشرة على أن يكون وقت التكبيرات سبع دقائق وخطبة العيد عشر دقائق.





فتح مصلى السيدات بالمساجد التي بها واعظة أو مشرفة معتمدة من الأوقاف مع مراعاة جميع الضوابط الاحترازية





عدم السماح باصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق.





التنبيه على جميع العاملين بالأوقاف بتطبيق هذه الضوابط بكل حسم.