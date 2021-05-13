"هنا لا وجود لكورونا".. مشاهد صادمة من مسجد عمرو بن العاص (صور)

توافد مئات المصلين، اليوم، على مسجد عمرو بن العاص بمنطقة مصر القديمة، وسط تزاحم كبير على أبواب المسجد، وداخله، وفي ساحته، وغياب تام لارتداء الكمامة، أو الالتزام بالتباعد الاجتماعي، في مشهد صادم.



كما اصطحب المصلون أطفالهم، في مخالفة صارخة لقرار وزارة الأوقاف، بمنع اصطحاب الأطفال أثناء تأدية صلاة العيد، مما قد يُنذر بكارثة، بسبب انتشار فيروس كورونا، خاصة وأن مئات المصلين، لم يلتزموا بإحضار مصلاتهم الشخصية، أو استخدام الكمامات والكحول، وسط غياب تام لأفراد الأمن.





وكان قد أعلن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن اليوم الخميس هو أول أيام شهر شوال، وأول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك عقب تحقق لجان دار الإفتاء الشرعية والعلمية المنتشرة في محافظات الجمهورية.