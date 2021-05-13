Advertisements

"هنا لا وجود لكورونا".. مشاهد صادمة من مسجد عمرو بن العاص (صور)

الخميس 13/مايو/2021 - 05:59 ص
بوابة الفجر
هالة يوسف - ياسمين عليوة
Advertisements

توافد مئات المصلين، اليوم، على مسجد عمرو بن العاص بمنطقة مصر القديمة، وسط تزاحم كبير على أبواب المسجد، وداخله، وفي ساحته، وغياب تام لارتداء الكمامة، أو الالتزام بالتباعد الاجتماعي، في مشهد صادم.


كما اصطحب المصلون أطفالهم، في مخالفة صارخة لقرار وزارة الأوقاف، بمنع اصطحاب الأطفال أثناء تأدية صلاة العيد، مما قد يُنذر بكارثة، بسبب انتشار فيروس كورونا، خاصة وأن مئات المصلين، لم يلتزموا بإحضار مصلاتهم الشخصية، أو استخدام الكمامات والكحول، وسط غياب تام لأفراد الأمن.

وكان قد أعلن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن اليوم الخميس هو أول أيام شهر شوال، وأول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك عقب تحقق لجان دار الإفتاء الشرعية والعلمية المنتشرة في محافظات الجمهورية.

"هنا لا وجود لكورونا".. مشاهد صادمة من مسجد عمرو بن العاص (صور)
"هنا لا وجود لكورونا".. مشاهد صادمة من مسجد عمرو بن العاص (صور)
"هنا لا وجود لكورونا".. مشاهد صادمة من مسجد عمرو بن العاص (صور)
"هنا لا وجود لكورونا".. مشاهد صادمة من مسجد عمرو بن العاص (صور)
"هنا لا وجود لكورونا".. مشاهد صادمة من مسجد عمرو بن العاص (صور)
"هنا لا وجود لكورونا".. مشاهد صادمة من مسجد عمرو بن العاص (صور)
"هنا لا وجود لكورونا".. مشاهد صادمة من مسجد عمرو بن العاص (صور)
"هنا لا وجود لكورونا".. مشاهد صادمة من مسجد عمرو بن العاص (صور)
"هنا لا وجود لكورونا".. مشاهد صادمة من مسجد عمرو بن العاص (صور)
"هنا لا وجود لكورونا".. مشاهد صادمة من مسجد عمرو بن العاص (صور)
"هنا لا وجود لكورونا".. مشاهد صادمة من مسجد عمرو بن العاص (صور)
"هنا لا وجود لكورونا".. مشاهد صادمة من مسجد عمرو بن العاص (صور)
"هنا لا وجود لكورونا".. مشاهد صادمة من مسجد عمرو بن العاص (صور)
"هنا لا وجود لكورونا".. مشاهد صادمة من مسجد عمرو بن العاص (صور)
"هنا لا وجود لكورونا".. مشاهد صادمة من مسجد عمرو بن العاص (صور)
"هنا لا وجود لكورونا".. مشاهد صادمة من مسجد عمرو بن العاص (صور)
"هنا لا وجود لكورونا".. مشاهد صادمة من مسجد عمرو بن العاص (صور)
"هنا لا وجود لكورونا".. مشاهد صادمة من مسجد عمرو بن العاص (صور)
"هنا لا وجود لكورونا".. مشاهد صادمة من مسجد عمرو بن العاص (صور)
"هنا لا وجود لكورونا".. مشاهد صادمة من مسجد عمرو بن العاص (صور)
"هنا لا وجود لكورونا".. مشاهد صادمة من مسجد عمرو بن العاص (صور)
"هنا لا وجود لكورونا".. مشاهد صادمة من مسجد عمرو بن العاص (صور)
"هنا لا وجود لكورونا".. مشاهد صادمة من مسجد عمرو بن العاص (صور)
"هنا لا وجود لكورونا".. مشاهد صادمة من مسجد عمرو بن العاص (صور)
"هنا لا وجود لكورونا".. مشاهد صادمة من مسجد عمرو بن العاص (صور)
"هنا لا وجود لكورونا".. مشاهد صادمة من مسجد عمرو بن العاص (صور)
"هنا لا وجود لكورونا".. مشاهد صادمة من مسجد عمرو بن العاص (صور)
"هنا لا وجود لكورونا".. مشاهد صادمة من مسجد عمرو بن العاص (صور)
"هنا لا وجود لكورونا".. مشاهد صادمة من مسجد عمرو بن العاص (صور)
"هنا لا وجود لكورونا".. مشاهد صادمة من مسجد عمرو بن العاص (صور)

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة 58 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يجدد عقد نجم الفريق بشرط جزائي 500 مليون يورو

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الحوثيون يهاجمون السعودية بصواريخ باليستية في أول أيام عيد الفطر

منذ ساعتين و 25 دقيقة

كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل| للمرة الثانية في يوم واحد.. مصر تتسلم 500 ألف جرعة من لقاح خلال ساعات

منذ حوالي 4 ساعات

أستاذ جيولوجيا يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة: قد يحرك القشرة الأرضية (فيديو)

منذ يوم

الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا بشأن عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 11 ساعة

"هنا لا وجود لكورونا".. مشاهد صادمة من مسجد عمرو بن العاص (صور)

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الملك سلمان: نتفاءل بالخطوات الإيجابية لتحقيق الاستقرار في العالم العربي

منذ ثلث ساعة

عاجل - رد فعل مفاجىء من موسيماني بعد الهجوم على شيكابالا

منذ حوالي 9 ساعات

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة نارية حول سبب المشاجرة بين عائلتي "الريس" و"المرغني"

منذ يوم

عاجل.. السيسي يؤدي صلاة عيد الفطر 2021 من مسجد الماسة بالعلمين الجديدة (فيديو)

منذ ساعة و نصف

توضيح عاجل من الأوقاف بشأن صلاة العيد

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:19 ص

عاجل.. السيسي يؤدي صلاة عيد الفطر 2021 من مسجد الماسة بالعلمين الجديدة (فيديو)

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

09:30 ص

عاجل - رد فعل مفاجىء من موسيماني بعد الهجوم على شيكابالا

09:43 م

عاجل.. الملك سلمان: نتفاءل بالخطوات الإيجابية لتحقيق الاستقرار في العالم العربي

06:30 ص

عاجل.. الحوثيون يهاجمون السعودية بصواريخ باليستية في أول أيام عيد الفطر

04:28 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق