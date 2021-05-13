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آلاف المواطنين بالبحر الأحمر يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك (صور)

الخميس 13/مايو/2021 - 06:13 ص
صلاة عيد الفطر
صلاة عيد الفطر
محمد طه
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أدي مواطني محافظة البحر الأحمر صلاة العيد اليوم في 215 مسجدًا بمدن المحافظة السبع وسط إجراءات احترازية مشددة، تنفيذا لتعليمات وزارة الأوقاف.

وفتحت المساجد أبوابها قبل التكبير بـ 10 دقائق والتكبير لمدة 7 دقائق والصلاة 10 دقائق ثم الخطبة لمدة 10 دقائق، وعقب صلاة العيد انتشرت "البلايين" وعمت التهاني بين المواطنين.

وكانت طهرت مديرية أوقاف البحر الأحمر بالتنسيق مع مجالس المدن المختلفة المساجد الكبرى بمدن المحافظة المختلفة، نفذت حملة لتعقيم وتطهير المساجد استعدادا لاستقبال ضيوف الرحمن في صلاة عيدالفطر المبارك.

وقال الدكتور محمود الشيمى، مدير مديرية أوقاف البحر الأحمر، إنه تم تحديد 215 مسجدا من المساجد الكبرى لإقامة صلاة العيد بها بمدن محافطة البحر الأحمر السبعة.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر لـ "لفجر"، أن فى مدينة الغردقة تم تخصيص 105 مساجد لصلاة العيد بها، و18 مسجدا برأس غارب، كما تم تحديد 30 مسجدا بسفاجا، وكذلك تحديد 41 بمدينة القصير، و10 بمرسى علم، و11 بالشلاتين، و8 مساجد بحلايب.

واستقبل الدكتور محمود الشيمي مدير عام أوقاف البحر الأحمر، وفدا كنسيا بمقر مديرية الأوقاف، الأربعاء، على رأسه نيافة الأنبا ايلاريون راعي الكنيسة الأرثوزكسية بالبحر الأحمر، والقمص يؤنس أديب راعي الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر، والقمص بشير راعي الكنيسة الإنجيلية بالبحر الأحمر، والقمص مينا عزيز مدير العلاقات العامة بالكنائس الأرثوذكسية بالبحر الأحمر، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

كان في استقبال الوفد الكنسي عددا من قيادات الأوقاف على رأسهم الدكتور محمود الشيمي مدير عام أوقاف البحر الأحمر والشيخ عبد الباسط عثمان مدير الدعوة واسماعيل أحمد علي مدير إدارة أوقاف الغردقة ووالشيخ عصام السيد مفتش أول المساجد في جو يسوده المحبة والأخوة وبمشاعر وطنية جياشة.
آلاف المواطنين بالبحر الأحمر يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك (صور)
آلاف المواطنين بالبحر الأحمر يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك (صور)
آلاف المواطنين بالبحر الأحمر يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك (صور)
آلاف المواطنين بالبحر الأحمر يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك (صور)
آلاف المواطنين بالبحر الأحمر يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك (صور)
آلاف المواطنين بالبحر الأحمر يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك (صور)
آلاف المواطنين بالبحر الأحمر يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك (صور)
آلاف المواطنين بالبحر الأحمر يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك (صور)

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