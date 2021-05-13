صلاة العيد من مسجد فاطمة الزهراء بمدينة نصر وسط تطبيق للإجراءات الاحترازية

توافد عشرات المواطنين، على مسجد فاطمة الزهراء بمدينة نصر، لأداء صلاة عيد الفطر، وسط أجواء من الفرحة، وأيضًا وسط تطبيق للإجراءات الاحترازية التي كانت قد أعلنت عنها وزارة الصحة من قبل لمواجهة جائحة كورونا.

والتزام المصلون بارتداء الكمامات، حفاظًا على صحة وسلامة الجميع، وللحد أيضًا من انتشار فيروس كورونا، وسط تجاهل لقرار وزارة الاوقاف بمنع اصطحال الأطفال.

وكان قد أعلن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن اليوم الخميس هو أول أيام شهر شوال، وأول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك عقب تحقق لجان دار الإفتاء الشرعية والعلمية المنتشرة في محافظات الجمهورية.