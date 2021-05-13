Advertisements

شاهد.. لحظة أداء صلاة العيد بساحة مسجد عمرو بن العاص

الخميس 13/مايو/2021 - 06:08 ص
بوابة الفجر
هالة يوسف - ياسمين عليوة
Advertisements
شاهد.. لحظة أداء صلاة العيد بساحة مسجد عمرو بن العاص
شاهد.. لحظة أداء صلاة العيد بساحة مسجد عمرو بن العاص
شاهد.. لحظة أداء صلاة العيد بساحة مسجد عمرو بن العاص
شاهد.. لحظة أداء صلاة العيد بساحة مسجد عمرو بن العاص
شاهد.. لحظة أداء صلاة العيد بساحة مسجد عمرو بن العاص
شاهد.. لحظة أداء صلاة العيد بساحة مسجد عمرو بن العاص
شاهد.. لحظة أداء صلاة العيد بساحة مسجد عمرو بن العاص
شاهد.. لحظة أداء صلاة العيد بساحة مسجد عمرو بن العاص
شاهد.. لحظة أداء صلاة العيد بساحة مسجد عمرو بن العاص
شاهد.. لحظة أداء صلاة العيد بساحة مسجد عمرو بن العاص
شاهد.. لحظة أداء صلاة العيد بساحة مسجد عمرو بن العاص
شاهد.. لحظة أداء صلاة العيد بساحة مسجد عمرو بن العاص
شاهد.. لحظة أداء صلاة العيد بساحة مسجد عمرو بن العاص
شاهد.. لحظة أداء صلاة العيد بساحة مسجد عمرو بن العاص
شاهد.. لحظة أداء صلاة العيد بساحة مسجد عمرو بن العاص
شاهد.. لحظة أداء صلاة العيد بساحة مسجد عمرو بن العاص
شاهد.. لحظة أداء صلاة العيد بساحة مسجد عمرو بن العاص
شاهد.. لحظة أداء صلاة العيد بساحة مسجد عمرو بن العاص

أخبار تهمك

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

عاجل - رد فعل مفاجىء من موسيماني بعد الهجوم على شيكابالا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وفاة 58 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| للمرة الثانية في يوم واحد.. مصر تتسلم 500 ألف جرعة من لقاح خلال ساعات

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيسي يؤدي صلاة عيد الفطر 2021 من مسجد الماسة بالعلمين الجديدة (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا بشأن عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 14 ساعة

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

منذ حوالي 21 ساعة

توضيح عاجل من الأوقاف بشأن صلاة العيد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الملك سلمان: نتفاءل بالخطوات الإيجابية لتحقيق الاستقرار في العالم العربي

منذ أقل من نصف ساعة

"هنا لا وجود لكورونا".. مشاهد صادمة من مسجد عمرو بن العاص (صور)

منذ أقل من ساعة

كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الحوثيون يهاجمون السعودية بصواريخ باليستية في أول أيام عيد الفطر

منذ ساعتين و 27 دقيقة

برشلونة يجدد عقد نجم الفريق بشرط جزائي 500 مليون يورو

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة نارية حول سبب المشاجرة بين عائلتي "الريس" و"المرغني"

منذ يوم

أستاذ جيولوجيا يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة: قد يحرك القشرة الأرضية (فيديو)

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:19 ص

عاجل.. السيسي يؤدي صلاة عيد الفطر 2021 من مسجد الماسة بالعلمين الجديدة (فيديو)

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

09:30 ص

عاجل - رد فعل مفاجىء من موسيماني بعد الهجوم على شيكابالا

09:43 م

عاجل.. الملك سلمان: نتفاءل بالخطوات الإيجابية لتحقيق الاستقرار في العالم العربي

06:30 ص

عاجل.. الحوثيون يهاجمون السعودية بصواريخ باليستية في أول أيام عيد الفطر

04:28 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق