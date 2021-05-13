رغم الأحداث الأخيرة.. عشرات الآلاف يؤدون صلاة العيد من المسجد الأقصى (فيديو)

أدى عشرات الآلاف من المصلين صلاة عيد الفطر المبارك 2021 في باحات المسجد الأقصى، وفقا لما أفادت به قناة الغد الفضائية.





في وقت سابق، أعربت منظمة الأمم المتحدة، الثلاثاء، عن قلقها البالغ إزاء تصاعد الأحداث في القدس وغزة.





وأكد الجيش الإسرائيلي، أن أكثر من 200 صاروخ أطلق من قطاع غزة على الأراضي الإسرائيلية من ليلة الاثنين حتى صباح الثلاثاء، حيث اعترض نظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي العديد من منها، لكنه لم يتمكن من وقف الضربة المباشرة في عسقلان.



