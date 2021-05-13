Advertisements

رغم الأحداث الأخيرة.. عشرات الآلاف يؤدون صلاة العيد من المسجد الأقصى (فيديو)

الخميس 13/مايو/2021 - 06:17 ص
صلاة العيد في المسجد الأقصى
صلاة العيد في المسجد الأقصى
Advertisements
أدى عشرات الآلاف من المصلين صلاة عيد الفطر المبارك 2021 في باحات المسجد الأقصى، وفقا لما أفادت به قناة الغد الفضائية.

في وقت سابق، أعربت منظمة الأمم المتحدة، الثلاثاء، عن قلقها البالغ إزاء تصاعد الأحداث في القدس وغزة.

وأكد الجيش الإسرائيلي، أن أكثر من 200 صاروخ أطلق من قطاع غزة على الأراضي الإسرائيلية من ليلة الاثنين حتى صباح الثلاثاء، حيث اعترض نظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي العديد من منها، لكنه لم يتمكن من وقف الضربة المباشرة في عسقلان.

وشن الجيش الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، سلسلة غارات استهدفت أكثر من 130 موقعا للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عيد الفطر المبارك 2021 صلاة عيد الفطر المبارك 2021 المسجد الأقصى القدس

أخبار تهمك

كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الحوثيون يهاجمون السعودية بصواريخ باليستية في أول أيام عيد الفطر

منذ ساعتين و 26 دقيقة

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة نارية حول سبب المشاجرة بين عائلتي "الريس" و"المرغني"

منذ يوم

عاجل.. الملك سلمان: نتفاءل بالخطوات الإيجابية لتحقيق الاستقرار في العالم العربي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - رد فعل مفاجىء من موسيماني بعد الهجوم على شيكابالا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وفاة 58 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 5 ساعات

توضيح عاجل من الأوقاف بشأن صلاة العيد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 14 ساعة

"هنا لا وجود لكورونا".. مشاهد صادمة من مسجد عمرو بن العاص (صور)

منذ أقل من ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

عاجل| للمرة الثانية في يوم واحد.. مصر تتسلم 500 ألف جرعة من لقاح خلال ساعات

منذ حوالي 4 ساعات

أستاذ جيولوجيا يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة: قد يحرك القشرة الأرضية (فيديو)

منذ يوم

برشلونة يجدد عقد نجم الفريق بشرط جزائي 500 مليون يورو

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا بشأن عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. السيسي يؤدي صلاة عيد الفطر 2021 من مسجد الماسة بالعلمين الجديدة (فيديو)

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

الأمم المتحدة تبدي قلقها البالغ إزاء تصاعد الأحداث في القدس وغزة

الجيش الإسرائيلي يواصل غاراته على قطاع غزة

عاجل.. جيش الاحتلال يغتال قياديين في حركة حماس

أمريكا توجه طلبا عاجلا لوزير الخارجية الإسرائيلي بشأن الأوضاع في القدس

عاجل.. مواجهات بين جيش الاحتلال وفلسطينيين في محيط المسجد الأقصى

سرايا القدس تعلن توجيه ضربة بـ100 صاروخ تجاه تل أبيب

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:19 ص

عاجل.. السيسي يؤدي صلاة عيد الفطر 2021 من مسجد الماسة بالعلمين الجديدة (فيديو)

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

09:30 ص

عاجل - رد فعل مفاجىء من موسيماني بعد الهجوم على شيكابالا

09:43 م

عاجل.. الملك سلمان: نتفاءل بالخطوات الإيجابية لتحقيق الاستقرار في العالم العربي

06:30 ص

عاجل.. الحوثيون يهاجمون السعودية بصواريخ باليستية في أول أيام عيد الفطر

04:28 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق