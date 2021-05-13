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رغم الأحداث الأخيرة.. عشرات الآلاف يؤدون صلاة العيد من المسجد الأقصى (فيديو)
الخميس 13/مايو/2021 - 06:17 ص
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أدى عشرات الآلاف من المصلين صلاة عيد الفطر المبارك 2021 في باحات المسجد الأقصى، وفقا لما أفادت به قناة الغد الفضائية.
عشرات الآلاف يؤدون صلاة #عيد_الفطر في باحات #المسجد_الأقصى pic.twitter.com/CN9rTb4CJP— قناة الغد (@AlGhadTV) May 13, 2021
في وقت سابق، أعربت منظمة الأمم المتحدة، الثلاثاء، عن قلقها البالغ إزاء تصاعد الأحداث في القدس وغزة.
وأكد الجيش الإسرائيلي، أن أكثر من 200 صاروخ أطلق من قطاع غزة على الأراضي الإسرائيلية من ليلة الاثنين حتى صباح الثلاثاء، حيث اعترض نظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي العديد من منها، لكنه لم يتمكن من وقف الضربة المباشرة في عسقلان.
وشن الجيش الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، سلسلة غارات استهدفت أكثر من 130 موقعا للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
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