أين ذهبت الإجراءات الاحترازية؟.. مسجد عمرو بن العاص خارج قبضة وزارة الأوقاف

توافد مئات المصلين، على مسجد عمرو بن العاص بمنطقة مصر القديمة، لأداء صلاة العيد، وسط غياب الإجراءات الاحترازية المقرر تتباعها للحد من انتشار فيروس كورونا، والتي كانت قد أعلنت عنها وزارتي الصحة والأوقاف.





واصطحب عدد من الأهالي أطفالهم، رغم قرار وزارة الأوقاف بمنع للأطفال بمنع اصطحابهم لسلامتهم.





وسمحت المساجد المخصصة للصلاة، بدخول أعداد محدودة من المصلين للمساجد، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي في الوقت الذي افترش فيه المئات الساحات الخارجية للمساجد لأداء صلاة العيد.





وكان قد أعلن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن اليوم الخميس هو أول أيام شهر شوال، وأول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك عقب تحقق لجان دار الإفتاء الشرعية والعلمية المنتشرة في محافظات الجمهورية.