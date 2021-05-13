بالصور.. محافظ القليوبية يؤدي صلاة العيد بمسجد ناصر ببنها

أدى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد ناصر ببنها، بحضور اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، والشيخ صفوت أبوالسعود وكيل وزارة الأوقاف، والمهندس علي عبدالستار رئيس مدينة بنها، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.





وتضمنت خطبة صلاة عيد الفطر حث المواطنين على فضائل الأعمال، وبيان فضل العطاء والبذل، وبيان الأثر الكبير للتكافل الاجتماعي في الحفاظ على قوة المجتمع وسلامته من الأحقاد والضّغائن والتّحاسد، بالإضافة إلى استحضار معانى التعاون والبناء والعفو والتسامح فيما بينهم خصوصًا في مثل هذه المواسم الدينية، ككا تضمنت التركيز على دعوة الناس لضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لحماية أنفسهم وحماية غيرهم من هذا الوباء، خاصة وأن الحفاظ على النفس مقصد مهم من مقاصد الشريعة الإسلامية.



