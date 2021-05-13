غياب للتباعد الاجتماعي وحضور للكمامة.. صلاة العيد من مسجد شيراتون

توافد عدد من الأهالي على مسجد الصديق بشيراتون، لأداء صلاة العيد، وسط الالتزام بارتداء الكمامة، وغياب تام للتباعد الاجتماعي، وعدم التزام بقرار وزارة الأوقاف بمنع اصطحاب الأطفال.





وسمحت المساجد المخصصة للصلاة بدخول أعداد محدودة من المصلين للمساجد مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي، في الوقت الذي افترش فيه المئات الساحات الخارجية للمساجد لأداء صلاة العيد.





وكان قد أعلن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن اليوم الخميس هو أول أيام شهر شوال، وأول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك عقب تحقق لجان دار الإفتاء الشرعية والعلمية المنتشرة في محافظات الجمهورية.