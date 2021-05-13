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بعدسة "الفجـر".. صلاة العيد من مسجد عمرو بن العاص

الخميس 13/مايو/2021 - 06:27 ص
بوابة الفجر
تصوير: هالة يوسف
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بعدسة "الفجـر".. صلاة العيد من مسجد عمرو بن العاص
بعدسة "الفجـر".. صلاة العيد من مسجد عمرو بن العاص
بعدسة "الفجـر".. صلاة العيد من مسجد عمرو بن العاص
بعدسة "الفجـر".. صلاة العيد من مسجد عمرو بن العاص
بعدسة "الفجـر".. صلاة العيد من مسجد عمرو بن العاص
بعدسة "الفجـر".. صلاة العيد من مسجد عمرو بن العاص
بعدسة "الفجـر".. صلاة العيد من مسجد عمرو بن العاص
بعدسة "الفجـر".. صلاة العيد من مسجد عمرو بن العاص
بعدسة "الفجـر".. صلاة العيد من مسجد عمرو بن العاص
بعدسة "الفجـر".. صلاة العيد من مسجد عمرو بن العاص
بعدسة "الفجـر".. صلاة العيد من مسجد عمرو بن العاص
بعدسة "الفجـر".. صلاة العيد من مسجد عمرو بن العاص
بعدسة "الفجـر".. صلاة العيد من مسجد عمرو بن العاص
بعدسة "الفجـر".. صلاة العيد من مسجد عمرو بن العاص
بعدسة "الفجـر".. صلاة العيد من مسجد عمرو بن العاص
بعدسة "الفجـر".. صلاة العيد من مسجد عمرو بن العاص
بعدسة "الفجـر".. صلاة العيد من مسجد عمرو بن العاص
بعدسة "الفجـر".. صلاة العيد من مسجد عمرو بن العاص
بعدسة "الفجـر".. صلاة العيد من مسجد عمرو بن العاص
بعدسة "الفجـر".. صلاة العيد من مسجد عمرو بن العاص

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