غياب لتطبيق الإجراءات الاحترازية بمسجد الحامدية الشاذلية

أدى العشرات من المواطنين، صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، وسط غياب تام لتطبيق الإجراءات الاحترازية التي كانت قد اعلنت عنها وزارتي الأوقاف والصحة.

والتزام بعض المصلون بارتداء الكمامات، بينما لما يلتزم آخرون، وسط غياب للتباعد الاجتماعي، وعدم تطبيق قرار وزارة الاوقاف بمنع اصطحاب الأطفال.

وكان قد أعلن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن اليوم الخميس هو أول أيام شهر شوال، وأول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك عقب تحقق لجان دار الإفتاء الشرعية والعلمية المنتشرة في محافظات الجمهورية.