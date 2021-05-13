"رنجا" أمام مسجد عمرو بن العاص أثناء صلاة العيد!

رصدت عدسة "الفجر"، انتشار الباعة الجائلين بمحيط مسجد عمرو بن العاص، وسط غياب الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، على رأسهم بيع "الرنجا" والسمك المملح.

وتوافد عدد من المواطنين على مسجد عمرو بن العاص، لأداء صلاة العيد، وسط غياب لتطبيق الإجراءات الاحترازية التي كانت قد أعلنت عنها وزارتي الصحة والأوقاف.

واصطحب عدد من الأهالي أطفالهم، رغم قرار وزارة الأوقاف بمنع اصطحاب للأطفال لسلامتهم.

وكانت سمحت المساجد المخصصة للصلاة بدخول أعداد محدودة من المصلين للمساجد، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي، في الوقت الذي افترش فيه المئات الساحات الخارجية للمساجد لأداء صلاة العيد.

وكان قد أعلن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن اليوم الخميس هو أول أيام شهر شوال، وأول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك عقب تحقق لجان دار الإفتاء الشرعية والعلمية المنتشرة في محافظات الجمهورية.