محافظ قنا يؤدى صلاة عيد الفطر بمسجد سيدي عبدالرحيم القنائي 

أدى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، يرافقه حازم عمر نائب المحافظ، صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد العارف بالله سيدي عبدالرحيم القنائي مع أهالي مدينة قنا، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي وسط إجراءات إحترازية مشددة بحضور العقيد احمد محمد ابراهيم المستشار العسكرى للمحافظة وفضيلة الشيخ محمد الطراوى وكيل وزارة الأوقاف وجمال محمد احمد ومحمد الجبلاوى عضوا مجلس النواب والدكتور أحمد عبدالماجد الأحمر عضو مجلس الشيوخ.





ووجه "الداودي" التهنئة لجموع الشعب المصري وأبناء محافظة قنا بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيا الله عزوجل أن تنعم بلادنا بالأمن والاستقرار في ظل القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.





وألقى وكيل وزارة الأوقاف خطبة العيد حيث بدأها بتقديم التهنئة لأهالي المحافظة، وحث المصلين على صلة الرحم وفضلها عند الله سبحانه وتعالى واختتمها بالدعاء لمصر داعيا المولي عز وجل أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان وأن يرفع البلاء وعقب ذلك تبادل المحافظ والحضور التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك وسط فرحة عارمة من المواطنين .





وهنأ محافظ قنا، المواطنين بالعيد متمنيا الخير والرخاء لمصر ولشعب قنا وشدد على أهمية أن يعمل الجميع من أجل هدف واحد وهو استقرار الوطن ورفعة شأنه ، مطالبا المواطنين بالالتزام بكافة الإجراءات الوقائية لحمايتهم من فيروس كورونا.



