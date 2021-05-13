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محافظ الجيزة يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد المغفرة بحي العجوزة

الخميس 13/مايو/2021 - 06:42 ص
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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أدى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد المغفرة بحى العجوزة، وسط تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من مرض كورونا، يرافقه إبراهيم الشهابى نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد والمستشار العسكرى لمحافظة الجيزة ومديرى مديريات الأوقاف والتموين والتربية والتعليم والزراعة والطب البيطرى بالجيزة ورئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية بالمحافظة وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

وأشار محافظ الجيزة أنه تم رفع درجة الإستعداد بكافة أجهزة المحافظة إلى الدرجة القصوى وأن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لتلقى البلاغات والشكاوى والتى تم ربطها بالغرف الفرعية بالأحياء والمراكز والمدن والمديريات.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع مختلف الأجهزة والمديريات والجهات الأمنية بالتأكيد على تطبيق الإجراءات الإحترازية بمختلف القطاعات وإلتزام المحال والمقاهى بالقرارات وإتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، وإستمرار إغلاق الحدائق والمتنزهات لمنع تجمعات المواطنين حفاظًا على سلامتهم.

وشدد المحافظ على كافة القيادات بضرورة النزول للشارع ومتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين من أعمال النظافة والرقابة على الأسواق والمواقف وأعمال التطوير الجارية بمختلف أنحاء المحافظة ورصد مخالفات البناء والتعديات ومنع كافة أنواع الإشغالات لتسهيل الحركة المرورية.
محافظ الجيزة يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد المغفرة بحي العجوزة
محافظ الجيزة يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد المغفرة بحي العجوزة
محافظ الجيزة يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد المغفرة بحي العجوزة
محافظ الجيزة يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد المغفرة بحي العجوزة
محافظ الجيزة يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد المغفرة بحي العجوزة
محافظ الجيزة يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد المغفرة بحي العجوزة

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