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بالمخالفة لقرار "الأوقاف".. مسجد عمرو بن العاص يسمح باصطحاب الأطفال في صلاة العيد

الخميس 13/مايو/2021 - 06:43 ص
بوابة الفجر
تصوير: هالة يوسف - ياسمين عليوة
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توافد على اداء صلاة العيد، اليوم، مئات المواطنين، مصطحبين أطفالهم، في غياب تام لتطبيق الإجراءات الاحترازية التي كانت قد أعلنت عنها وزارتي الصحة والأوقاف، وبالمخالفة لقرار وزارة الاوقاف بمنع اصطحاب الاطفال، تفاديًا لإصابتهم بفيروس كورونا.


وشهد مسجد عمرو بن العاص، أثناء صلاة العيد، مشاهد لزحام وتكدس، وسط غياب لارتداء الكمامة، او للتباعد الاجتماعي.

 

وكانت سمحت المساجد المخصصة للصلاة بدخول أعداد محدودة من المصلين للمساجد، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي، في الوقت الذي افترش فيه المئات الساحات الخارجية للمساجد لأداء صلاة العيد.

 

وكان قد أعلن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن اليوم الخميس هو أول أيام شهر شوال، وأول أيام عيد  الفطر المبارك، وذلك عقب تحقق لجان دار الإفتاء الشرعية والعلمية المنتشرة في محافظات الجمهورية.

بالمخالفة لقرار "الأوقاف".. مسجد عمرو بن العاص يسمح باصطحاب الأطفال في صلاة العيد
بالمخالفة لقرار "الأوقاف".. مسجد عمرو بن العاص يسمح باصطحاب الأطفال في صلاة العيد
بالمخالفة لقرار "الأوقاف".. مسجد عمرو بن العاص يسمح باصطحاب الأطفال في صلاة العيد
بالمخالفة لقرار "الأوقاف".. مسجد عمرو بن العاص يسمح باصطحاب الأطفال في صلاة العيد
بالمخالفة لقرار "الأوقاف".. مسجد عمرو بن العاص يسمح باصطحاب الأطفال في صلاة العيد
بالمخالفة لقرار "الأوقاف".. مسجد عمرو بن العاص يسمح باصطحاب الأطفال في صلاة العيد
بالمخالفة لقرار "الأوقاف".. مسجد عمرو بن العاص يسمح باصطحاب الأطفال في صلاة العيد
بالمخالفة لقرار "الأوقاف".. مسجد عمرو بن العاص يسمح باصطحاب الأطفال في صلاة العيد

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