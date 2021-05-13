محافظ كفر الشيخ يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد الإستاد الرياضي (صور)

أدى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعدد من وكلاء الوزارات والتنفيذين، وأعضاء مجلس النواب، صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد الإستاد بالعاصمة، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد، واصطحاب المصلين للمصليات، وارتداء الكمامات.





وقدم محافظ كفر الشيخ التهنئة لكل الحضور بعيد الفطر المبارك، مناشدا بتطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظا على صحة المواطنين.