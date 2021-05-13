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محافظ كفر الشيخ يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد الإستاد الرياضي (صور)

الخميس 13/مايو/2021 - 06:44 ص
محافظ كفر الشيخ يؤدي صلاة العيد
محافظ كفر الشيخ يؤدي صلاة العيد
عمرو الشامي
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أدى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعدد من وكلاء الوزارات والتنفيذين، وأعضاء مجلس النواب، صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد الإستاد بالعاصمة، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد، واصطحاب المصلين للمصليات، وارتداء الكمامات.

وقدم محافظ كفر الشيخ التهنئة لكل الحضور بعيد الفطر المبارك، مناشدا بتطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظا على صحة المواطنين.

وأكد الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أنه تابع الاستعدادات بالمساجد التي أقيمت فيها صلاة عيد الفطر المبارك بها بالمحافظة وعددها 4030 مسجدا، وكلف إمامين وعمال لكل مسجد، وذلك للوقوف على ضبط وتنظيم دخول وخروج المصلين بكل مسجد.

وأضاف يونس، أنه لن يُسمح بدخول الأطفال خلال صلاة عيد الفطر وفقا لتوجيهات وزارة الأوقاف، مع ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة لكل مصلى، مع ضرورة اصطحاب المصلى الشخصى أيضًا، وذلك من باب الحفاظ على صحة الإنسان والمجتمع فى ظل ارتفاع نسبة الإصابة اليومى هذه الفترة.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ: أكدنا على جميع الأئمة بأن لا تزيد مدة تكبيرات العيد عن سبع دقائق، ولا تزيد الخطبة والصلاة على عشرة دقائق، حتى لا تطول فترة التجمع أكثر من اللازم بما يساعد على نشر العدوى، وشددنا على جميع الإدارات والمفتشين بالمرور ليلة العيد  بالمرور بجميع الأماكن لرصد أى محاولة لإقامة ساحات بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يقوم بهذا العمل المخالف لتعليمات ديننا والقوانين المنظمة لهذا الأمر، كما أن غرفة عمليات المديرية فى انعقاد مستمر لرصد أى مخالفة والتعامل معها فورا للقضاء عليها.
محافظ كفر الشيخ يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد الإستاد الرياضي (صور)
محافظ كفر الشيخ يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد الإستاد الرياضي (صور)
محافظ كفر الشيخ يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد الإستاد الرياضي (صور)
محافظ كفر الشيخ يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد الإستاد الرياضي (صور)
محافظ كفر الشيخ يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد الإستاد الرياضي (صور)
محافظ كفر الشيخ يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد الإستاد الرياضي (صور)

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