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محافظ سوهاج ومدير الأمن يؤديان صلاة عيد الفطر بمسجد "الشرطة" (صور)

الخميس 13/مايو/2021 - 06:55 ص
محافظ سوهاج يؤدي صلاة العيد
محافظ سوهاج يؤدي صلاة العيد
سوهاج - أيمن الجرادي
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أدى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، صباح اليوم، صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الشرطة بمدينة ناصر، يرافقه اللواء حسن محمود مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، والدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، والسيد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، وسط تطبيق تام للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

حضر الصلاة أيضا كلا من اللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، والعميد نبيل شحاتة المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، ورجال الأزهر والأوقاف، وأبناء سوهاج.

وتناولت خطبة العيد، التي ألقاها الشيخ عبدالعاطي مزيد رئيس قسم المتابعة بمديرية الأوقاف، ضرورة اغتنام مثل هذه المناسبات والأعياد في أخذ العبر بالترابط، والتكافل، ونشر مفاهيم المحبة والتسامح والسلام التي يدعو إليها الدين الإسلامي، مشيرًا إلى أهمية صلة الأرحام في هذه المناسبة لتقوية أواصر المحبة والتواد بين الجميع، مع أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وقدم المحافظ، التهنئة لكافة أبناء المحافظة، وللشعب المصري عامة، بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يعيده على مصرنا الحبيبة بكل الخير واليمن والبركات، وأن يديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والأمان.
محافظ سوهاج ومدير الأمن يؤديان صلاة عيد الفطر بمسجد "الشرطة" (صور)
محافظ سوهاج ومدير الأمن يؤديان صلاة عيد الفطر بمسجد "الشرطة" (صور)
محافظ سوهاج ومدير الأمن يؤديان صلاة عيد الفطر بمسجد "الشرطة" (صور)
محافظ سوهاج ومدير الأمن يؤديان صلاة عيد الفطر بمسجد "الشرطة" (صور)
محافظ سوهاج ومدير الأمن يؤديان صلاة عيد الفطر بمسجد "الشرطة" (صور)
محافظ سوهاج ومدير الأمن يؤديان صلاة عيد الفطر بمسجد "الشرطة" (صور)

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