مئات المصلين يخالفون إجراءات وزارة الأوقاف في صلاة العيد ببني سويف (صور)

حرمت الإجراءات الإحترازية لمجابهة جائحة كورونا، المئات من أهالي مدينة بني سويف، من أداء صلاة عيد الفطر المبارك، اليوم الخميس، بمسجد عمر بن عبدالعزيز، لوصولهم للمسجد عقب دخول العدد المصرح به، طبقًا لقرار وزير الأوقاف.





اكتمال المسجد

وتوافد المئات من أهالي مدينة بني سويف، على مسجد عمر بن عبد العزيز بميدان المديرية، فوجدوا المسجد أغلقت أبوابه، عقب اكتمال العدد المصرح، وتمركز قوة أمنية من رجال الشرطة لتأمين الدخول ومنع الأعداد الزائدة عن سعة المسجد.





السجادة والكمامة

وأدى جموع المصلين بمحافظة بني سويف، صلاة عيد الفطر المبارك بالمساجد وسط إجراءات احترازية للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا، حيث التزم كل مصل باصطحاب السجادة الخاصة بالصلاة وارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعى داخل المسجد.



