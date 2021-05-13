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مائل للحرارة ورياح على القاهرة.. الأرصاد تحذر من طقس أول أيام عيد الفطر 2021
الخميس 13/مايو/2021 - 07:01 ص
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الخميس الموافق 13 مايو 2021، والموافق أول أيام عيد الفطر، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت توقعات خبراء الهيئة كالتالي:
حالة الطقس نهارًا:
- طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية.
- طقس حار على شمال الصعيد.
- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
حالة الطقس ليلًا:
- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية.
- طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
الظواهر الجوية:
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
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