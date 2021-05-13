مائل للحرارة ورياح على القاهرة.. الأرصاد تحذر من طقس أول أيام عيد الفطر 2021

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الخميس الموافق 13 مايو 2021، والموافق أول أيام عيد الفطر، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت توقعات خبراء الهيئة كالتالي:





حالة الطقس نهارًا:

- طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية.

- طقس حار على شمال الصعيد.

- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





حالة الطقس ليلًا:

- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية.

- طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





الظواهر الجوية: