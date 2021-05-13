Advertisements

وسط إجراءات مكافحة كورونا.. محافظ بني سويف يصلي عيد الفطر بمسجد عمر بن عبدالعزيز (صور)

الخميس 13/مايو/2021 - 07:05 ص
محافظ بني سويف يؤدي صلاة العيد
محافظ بني سويف يؤدي صلاة العيد
احمد فتحي الدسوقي
Advertisements
أدى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد عمربن عبدالعزيز بمدينة بني سويف وسط عدد من المصلين من أبناء المحافظة وفي ظل التزام تام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وضوابط وزارة الأوقاف باقتصار الصلاة داخل المسجد وارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي وإحضار المصلى الشخصية.

جاء ذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ، واللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، واللواءحسام حمودة السكرتير العام المساعد، والعميد عماد الدين عبدالسميع المستشار العسكري للمحافظة، والشيخ صفوت نظيروكيل وزارة الأوقاف، واللواء وليد البيلي رئيس المدينة، والمستشار أحمد عبدالجواد رئيس مجلس إدارة المسجد، وعدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات الأمنية والتنفيذية.

وفي خطبة العيد أشار وكيل وزارة الأوقاف إلى ضرورة الاقتداء بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم واغتنام مثل هذه المناسبات والأعياد من شهر رمضان والعيد فى أخذ العبر بالتوحد بين جموع المسلمين وتكافلهم وترابطهم لافتا إلى ضرورة التأكيد على مبادئ الإسلام التي تدعو إلى المحبة والتسامح والتي يجب أن يسود بين الناس وأثر ذلك على علاقة المواطنين ببعضهم وانعكاس ذلك لصالح تحقيق الأمن والرخاء والاستقرار لوطننا مصر، مؤكدا على على أهمية صلة الأرحام في هذه المناسبة لتقوية أواصر الحب والتواد بين الجميع، خاصة بر الوالدين، والتي أمرنا بها المولى عز وجل في القرأن الكريم في مواضع كثيرة جدا، وأمرنا رسولنا بذلك في الأحاديث الشريفة.

خطبة العيد
حيث أكد "نظير" أن يوم العيد هو يوم الفرحة، مبينا أن كل العبادات التي فعلناها طوال الشهر الفضيل طريق إلى الفرحة، لأن الفرحة تكون بالطاعة والعبادة والقرآن وأن الصيام لله ولا سبيل لأحد إلى أخذ أجره من الصيام بل أجره مدخر لصاحبه عند الله، مؤكدا أن فرحة وبهجة العيد لمن طهر قلبه من الحسد ومن أحب جيرانه ووصل الأرحام وتصدق على الفقراء، مشيرا إلى أهمية استمرار الطاعة بعد رمضان، موضحا أن الحكمة من شهر رمضان هو أن لكل شئ بداية ونهاية، وأن يستمر العبد في عمل الطاعات من الذكر والصلاة والقرآن وصلة الأرحام والتي تعتبر من أهم أسباب زيادة الرزق، ومشددا على أهمية بر الوالدين لكى تبركم أبناؤكم
السجادة والكمامة.

التزام من المصلين داخل المسجد
وأدى جموع المصلين بمحافظة بني سويف، صلاة عيد الفطر المبارك بالمساجد وسط اجراءات احترازية للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا، حيث التزم كل مصل باصطحاب السجادة الخاصة بالصلاة وارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعى داخل المسجد.

كما التزم الخطباء وأئمة المساجد بالتوقيتات الخاصة بالتكبيرات وبخطبة العيد والتى وضعتها وزارة الاوقاف، وعقب الصلاة تبادل المواطنون التهنئة بالعيد وتم اغلاق كافة المساجد عقب انصراف المصلين مباشرة.
وسط إجراءات مكافحة كورونا.. محافظ بني سويف يصلي عيد الفطر بمسجد عمر بن عبدالعزيز (صور)
وسط إجراءات مكافحة كورونا.. محافظ بني سويف يصلي عيد الفطر بمسجد عمر بن عبدالعزيز (صور)
وسط إجراءات مكافحة كورونا.. محافظ بني سويف يصلي عيد الفطر بمسجد عمر بن عبدالعزيز (صور)
وسط إجراءات مكافحة كورونا.. محافظ بني سويف يصلي عيد الفطر بمسجد عمر بن عبدالعزيز (صور)
وسط إجراءات مكافحة كورونا.. محافظ بني سويف يصلي عيد الفطر بمسجد عمر بن عبدالعزيز (صور)
وسط إجراءات مكافحة كورونا.. محافظ بني سويف يصلي عيد الفطر بمسجد عمر بن عبدالعزيز (صور)
وسط إجراءات مكافحة كورونا.. محافظ بني سويف يصلي عيد الفطر بمسجد عمر بن عبدالعزيز (صور)
وسط إجراءات مكافحة كورونا.. محافظ بني سويف يصلي عيد الفطر بمسجد عمر بن عبدالعزيز (صور)
وسط إجراءات مكافحة كورونا.. محافظ بني سويف يصلي عيد الفطر بمسجد عمر بن عبدالعزيز (صور)
وسط إجراءات مكافحة كورونا.. محافظ بني سويف يصلي عيد الفطر بمسجد عمر بن عبدالعزيز (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا بشأن عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 13 ساعة

"هنا لا وجود لكورونا".. مشاهد صادمة من مسجد عمرو بن العاص (صور)

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل - رد فعل مفاجىء من موسيماني بعد الهجوم على شيكابالا

منذ حوالي 11 ساعة

توضيح عاجل من الأوقاف بشأن صلاة العيد

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يكشف آخر تطورات فرجاني ساسي مع الفريق

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الحوثيون يهاجمون السعودية بصواريخ باليستية في أول أيام عيد الفطر

منذ حوالي 4 ساعات

كومان يتلقى صدمة قوية قبل مواجهة سيلتا فيجو بالدوري الاسباني

منذ ساعة و نصف

عاجل.. وفاة 58 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 7 ساعات

أستاذ جيولوجيا يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة: قد يحرك القشرة الأرضية (فيديو)

منذ يوم

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. السيسي يؤدي صلاة عيد الفطر 2021 من مسجد الماسة بالعلمين الجديدة (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة نارية حول سبب المشاجرة بين عائلتي "الريس" و"المرغني"

منذ يوم

كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الملك سلمان: نتفاءل بالخطوات الإيجابية لتحقيق الاستقرار في العالم العربي

منذ أقل من ساعتين

عاجل| للمرة الثانية في يوم واحد.. مصر تتسلم 500 ألف جرعة من لقاح خلال ساعات

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

محافظ أسوان يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد بدر.. ويقدم تهنئة باسم المواطنين للرئيس السيسي (فيديو وصور)

محافظ الغربية ومدير الأمن يؤديان صلاة عيد الفطر بمسجد السيد البدوى (صور)

العشرات من المصلين يؤدون صلاة العيد بالهرم

الآلاف يؤدون صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى

آلاف المواطنين يؤدون صلاة عيد الأضحي في "إهناسيا" ببني سويف ( صور)

بعد 5 أشهر.. عودة صلاة الجمعة بعد كورونا في 2475 مسجدًا ببني سويف (صور)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:30 ص

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

عاجل.. السيسي يؤدي صلاة عيد الفطر 2021 من مسجد الماسة بالعلمين الجديدة (فيديو)

05:19 ص

عاجل - رد فعل مفاجىء من موسيماني بعد الهجوم على شيكابالا

09:43 م

عاجل| للمرة الثانية في يوم واحد.. مصر تتسلم 500 ألف جرعة من لقاح خلال ساعات

02:51 ص

الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا بشأن عقوبة شيكابالا

07:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق