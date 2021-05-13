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ابتهاجا بعيد الفطر2021 الأطفال يرسمون الشوارع في سوهاج (صور)
الخميس 13/مايو/2021 - 07:30 ص
سوهاج - أيمن الجرادي
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سادت حالة من السعادة والفرح غمرت قلوب ووجوه الأطفال في كافة أنحاء محافظة سوهاج، ابتهاجا بعيد الفطر 2021،على الرغم من قلة الاحتفالات بين الناس وغلق الحدائق والمتنزهات العامة خوفا من جائحة كورونا «كوفيد 19».
كبر وهلل الأطفال في المساجد فرحا بالعيد، ورسموا من الليل الشوارع بالجير الأبيض وبعض النشارة الملونة حتى تتزين تلك الشوارع ويشعرون بأجواء العيد.
وقال مصطفى أيمن، 11 عامًا، إنه أعد العدة من البارحة واحضر جيرا ابيض وقام برفقة أصدقائه وأخوته بكنس الشارع وتنظيفه ثم قاموا برسمة بالجير على هيئة قلوب واشكال جميلة، وكتب على الارض عيد سعيد.
اما على محمود،8 أعوام، حمل في يده آلة من صنعه عبارة ماسورة بلاستيكية تسمى «فازوكا» يضع فيها بعض المواد الكيماوية ويضع فوق منها بعض الماء فتصدر صوت وكأنه طلق ناري لا يمكن تفريق صوتها عن صوت بندقية الية.
وقال أحمد محمد،7 أعوام إنه ينتظر العيد ويستيقظ باكرا للعب والصلاة فى المسجد مع أبناء عمومته وأصدقائه، ثم يذهب يزور أعمامه وعماته وخالاته برفقة والدية وأشقائه.
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