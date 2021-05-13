وسط حراسة الشرطة.. أهالي سوهاج يؤدون صلاة عيد الفطر 2021 في الشوارع

أدى المئات من أهالي مدينة سوهاج صلاة عيد الفطر2021 في المساجد والشوارع، مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات الاحترازية خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».





ووقف رجال الشرطة يحرسون المصلين، إلى جوار رجال الاسعاف الذين كانوا موجودين بكثرة.





جدير بالذكر اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أدى صباح اليوم، صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الشرطة بمدينة ناصر، يرافقه اللواء حسن محمود مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، والدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، والسيد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، وسط تطبيق تام للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.



