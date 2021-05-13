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قبطي يشارك المسلمين فرحتهم بعيد الفطر من داخل المسجد بسوهاج

الخميس 13/مايو/2021 - 08:17 ص
بوابة الفجر
سوهاج - أيمن الجرادي
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لم تكن المرة الاولى التي يقوم فيها الشاب «مينا حسني»، بمشاركة أصدقائه وجيرانه المسلمين فرحتهم بعيد الفطر المبارك2021 من داخل المسجد، ولكنة اعتاد كل عام ان يكون برفقتهم في كافة المناسبات الافراح والاتراح، جميعهم يدا واحد.

وأكد «مينا»، انه يحرص كل الحرص على مشاركة المسلمين في عيد الفطر وعيد الاضحى، ويقوم بتصويرهم اثناء الصلاة واهدائهم تلك الصور للذكرى مما يدخل السعادة على قلوبهم كثيرا، ويجعل بعض من أصدقائه يقوم بتصويرة بينهم في المساجد ساحات الصلاة.


ويشعر «مينا»، على حد قولة بسعادة كبيرة عندما يقوم بذلك ويكون بين الحشود من كافة المسلمين وبينهم بعض رجال الدولة، وعلى رأسهم رجال الازهر الشريف، والاوقاف ومحافظ سوهاج ورئيس الجامعة ومدير الامن، وغيرهم، مؤكدا ان جميعهم يعرفه جيدا لكثرة رؤيته بينهم ومشاركته لهم كل المناسبات وخاصة في الاعياد.



وأضاف «مينا»، ان الشعب المصري حقا نسيج واحد لا يمكن تفرقته، وتمنى ان يكون هذا العيد سعيدا على كافة أصدقائه والمسلمين اجمعين كبيرهم وصغيرة ويتقبل الله منهم جميعا صوم شهر رمضان المبارك.
قبطي يشارك المسلمين فرحتهم بعيد الفطر من داخل المسجد بسوهاج
قبطي يشارك المسلمين فرحتهم بعيد الفطر من داخل المسجد بسوهاج
قبطي يشارك المسلمين فرحتهم بعيد الفطر من داخل المسجد بسوهاج
قبطي يشارك المسلمين فرحتهم بعيد الفطر من داخل المسجد بسوهاج
قبطي يشارك المسلمين فرحتهم بعيد الفطر من داخل المسجد بسوهاج
قبطي يشارك المسلمين فرحتهم بعيد الفطر من داخل المسجد بسوهاج
قبطي يشارك المسلمين فرحتهم بعيد الفطر من داخل المسجد بسوهاج
قبطي يشارك المسلمين فرحتهم بعيد الفطر من داخل المسجد بسوهاج

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