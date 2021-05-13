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أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في اول ايام عيد الفطر اليوم الخميس 13-5-2021

الخميس 13/مايو/2021 - 08:23 ص
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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أفتتحت اسعار صرف الدولار مقابل الجنيه تعاملات اليوم الخميس 13 -5-2021 أول ايام عيد الفطر، على استقرار مع اغلاق البنوك تعاملاتها امام الجمهور حتى نهاية إجازة عيد الفطر يوم الاثنين القادم.

 

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 13-5-2021 :

البنك المركزي المصري

١٥٫٦١٨٧  جنيه للشراء.

١٥٫٧٤٧ جنيه للبيع.

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

١٥٫٦٥ جنيه للشراء.

١٥٫٧٣ جنيه للبيع.

بنك عودة

١٥٫٦٣ جنيه للشراء.

١٥٫٧٣ جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي

١٥٫٦٣ جنيه للشراء.

١٥٫٧٣ جنيه للبيع.

بنك مصر إيران للتنمية

١٥٫٦٣ جنيه للشراء.

.١٥٫٧٣ جنيه للبيع.

بنك التعمير و الاسكان

١٥٫٦٣ جنيه للشراء.

١٥٫٧٣ جنيه للبيع.

المصرف المتحد

١٥٫٦٣ جنيه للشراء.

١٥٫٧٣ جنيه للبيع.

البنك التجارى الدولي CIB

١٥٫٦٣ جنيه للشراء.

١٥٫٧٣ جنيه للبيع.

كريدي أجريكول

١٥٫٦٣ جنيه للشراء.

١٥٫٧٣ جنيه للبيع.

بنك بلوم مصر

١٥٫٦٣ جنيه للشراء.

١٥٫٧٣ جنيه للبيع.

بنك الاسكندرية

١٥٫٦٣ جنيه للشراء.

١٥٫٧٣ جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الاسلامي

١٥٫٦٣ جنيه للشراء.

١٥٫٧٣ جنيه للبيع.

البنك الأهلى اليونانى بمصر

١٥٫٦٢ جنيه للشراء.

١٥٫٧٢ جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

١٥٫٦١ جنيه للشراء.

١٥٫٧١ جنيه للبيع.

بنك مصر

١٥٫٦١ جنيه للشراء.

 

١٥٫٧١ جنيه للبيع.

 

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