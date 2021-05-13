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خاص.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام صن داونز ومفاجأة بالهجوم

الخميس 13/مايو/2021 - 08:25 ص
الاهلي
الاهلي
أشرف عبد الناصر
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يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في معسكر مغلق اليوم الخميس استعدادا لمواجهة صن داونز القادمة بدوري أبطال أفريقيا.

وحسب مصدر بالجهاز الفني للأهلي، فإن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء يدرس إجراء تغييرين في تشكيل المارد الأحمر أمام صن داونز، بالدفع بصلاح محسن في مركز الجناح الأيسر بدلا من طاهر محمد طاهر، والاعتماد على ياسر ابراهيم في قلب الدفاع بجوار بدر بانون ووضع رامي ربيعة على دكة البدلاء.

وأضاف، أن التشكيل بنسبة كبير سيضم كلا من:

محمد الشناوي في حراسة المرمى
خط الدفاع، محمد هاني وبدر بانون وياسر إبراهيم وأيمن أشرف.
خط الوسط، عمرو السولية وإليو ديانج ومحمد مجدي أفشة.
خط الهجوم، حسين الشحات وصلاح محسن ومحمد شريف.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الأهلي وصن داونز بعد غد السبت، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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