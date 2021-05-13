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تعرف على موعد مباراة أتلتيكو مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

الخميس 13/مايو/2021 - 08:27 ص
اتلتيكو مدريد
اتلتيكو مدريد
أحمد عصام
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يلتقي فريق أتليتكو مدريد مع منافسه أوساسونا، يوم الأحد 16 مايو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني.

وستقام المباراة بين أتليتكو مدريد وأوساسونا في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

وحقق فريق أتليتكو مدريد الفوز في الجولة الماضية على حساب ريال سوسيداد، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب واندا متروبوليتانو.

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