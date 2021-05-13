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بالصور .. محافظ القليوبية يتفقد كورنيش النيل ببنها ويقدم التهنئة للمواطنين

الخميس 13/مايو/2021 - 08:31 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، كورنيش النيل بمدينة بنها سيرا على الاقدام، وذلك عقب أداء صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد ناصر ببنها، رافقه المهندس علي عبد الستار رئيس المدينة، لتقديم التهنئة لأبناء المحافظة، كما توقف مع بعض المواطنين واستمع إلى مطالبهم بتطوير المدينة وقد وعد بدراستها فى أقرب وقت.

وكان قد أدي اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد ناصر بمدينة بنها، يرافقه اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، والشيخ صفوت ابو السعود وكيل وزارة الأوقاف، والمهندس على عبد الستار رئيس مدينة بنها، والعميد أمجد محفوظ مدير مرور القليوبية، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة وسط إجراءات إحترازية ووقائية.

ووجه المحافظ التهنئة لجموع الشعب المصري عامة، وأبناء القليوبية خاصة بمناسبة العيد المبارك، أعاده الله علي الجميع بالخير واليمن والبركات، متمنيًا أن تنعم بلادنا بالأمن والإستقرار في ظل القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
بالصور .. محافظ القليوبية يتفقد كورنيش النيل ببنها ويقدم التهنئة للمواطنين
بالصور .. محافظ القليوبية يتفقد كورنيش النيل ببنها ويقدم التهنئة للمواطنين
بالصور .. محافظ القليوبية يتفقد كورنيش النيل ببنها ويقدم التهنئة للمواطنين
بالصور .. محافظ القليوبية يتفقد كورنيش النيل ببنها ويقدم التهنئة للمواطنين
بالصور .. محافظ القليوبية يتفقد كورنيش النيل ببنها ويقدم التهنئة للمواطنين
بالصور .. محافظ القليوبية يتفقد كورنيش النيل ببنها ويقدم التهنئة للمواطنين
بالصور .. محافظ القليوبية يتفقد كورنيش النيل ببنها ويقدم التهنئة للمواطنين
بالصور .. محافظ القليوبية يتفقد كورنيش النيل ببنها ويقدم التهنئة للمواطنين

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