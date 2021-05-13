قيادات صحة الدقهلية وسط الفريق الطبي بتمى الامديد احتفالا بعيد الفطر



توجه اليوم الدكتور سعد مكى - وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يرافقه وكلاء المديرية للطب العلاجى والوقائى وبعض قيادات المديرية الى مستشفى الحجر الصحى بتمى الأمديد، وذلك لمشاركة الفريق الطبى والمرضى الاحتفال بعيد الفطر المبارك ومؤازرة الفريق الطبى وشد عضده فى تلك الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد وسط فرحة غامرة تعجز عن وصفها الكلمات



هذا وقد تبادل الحضور التهانى وتوزيع الكعك والبسكويت والحلوى وتقديم الهدايا فى جو يملؤه الحب ابتهاجا بعيد الفطر المبارك اعاده الله علينا وعليكم وعلى الامة الاسلامية بالخير واليمن والبركات



وقد ابلغ وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الحضور تحيات معالى وزيرة الصحة والسكان ودعمها الكامل للجيش الابيض وتمنياتها بالشفاء العاجل للمرضى والعودة لذويهم



واكد وكيل الصحة علي ان عيدنا الأكبر هو يوم تمام تعافيكم وزوال كورونا الى غير رجعه فى القريب العاجل باذن الله



ووجه " مكى " خالص الشكر للفريق الطبى الذى يبذل الغالى والنفيس ويواجه عدو خفى بصدر رحب فى سبيل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين



كما وجه وكيل الصحة تهنئة لجموع الشعب المصري والأمة الإسلامية عامة وشعب الدقهلية خاصة بعيد الفطر المبارك.