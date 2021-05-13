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دوريات أمنية ثابته ومتحركة بالبحر الأحمر لغلق الشواطئ العامة والمنتزهات خلال أيام عيد الفطر

الخميس 13/مايو/2021 - 08:44 ص
بوابة الفجر
محمد طه
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نفذت محافظة البحر الأحمر تعليمات رئاسة مجلس الوزراء بغلق الشواطئ العامة والمتنزهات خلال أيام عيد الفطر المبارك للحد من انتشار فيروس كورونا كإجراء احترازى.


ومن جانبها خصصت إدارة مرور البحر الأحمر برئاسة العميد حسام كمال الدين، مدير ادارة مرور البحر الأحمر، لجانا للمرور على الشوارع المؤدية إلى الشواطئ العامة لعدم توقف السيارات عليها وتأكيدًا لغلقها.

كما نشرت مديرية أمن البحر الأحمر رجال الأمن بالقرب من الشواطئ لمنع تواجد المواطنين بالقرب منها والسماح بالسيارات بالسير أمامها دون توقف.

وفى سياق آخر أكدت إدارة محميات البحر الأحمر على تعليمات وزيرة البيئة بغلق شواطئ المحميات مع السماح للنشات السياحية والمراكب بالرحلات البحرية المختلفة، حيث أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تعليماتها بإغلاق المحميات الطبيعية المركزية، بالإضافة إلى منع الزيارة للرحلات والتجمعات وسائل النقل العامة أو اتوبيسات الرحلات بمحميات البحر الاحمر خلال إجازة عيد الفطر المبارك تنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بكل أنحاء البلاد.

وأكدت ياسمين فؤاد على استمرار العمل والسماح بمحميات البحر الأحمر بالزيارات لمراكب الركوب بالأجر والنزهة الخاصة والسفاري لتنفيذ رحلات الغوص والسنوركلينج بالإضافة إلى الزيارات الأرضية بوسائل النقل الخاصة وزيارات الأفواج السياحية مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية من قبل شركات السياحة المنظمة.
دوريات أمنية ثابته ومتحركة بالبحر الأحمر لغلق الشواطئ العامة والمنتزهات خلال أيام عيد الفطر
دوريات أمنية ثابته ومتحركة بالبحر الأحمر لغلق الشواطئ العامة والمنتزهات خلال أيام عيد الفطر
دوريات أمنية ثابته ومتحركة بالبحر الأحمر لغلق الشواطئ العامة والمنتزهات خلال أيام عيد الفطر
دوريات أمنية ثابته ومتحركة بالبحر الأحمر لغلق الشواطئ العامة والمنتزهات خلال أيام عيد الفطر
دوريات أمنية ثابته ومتحركة بالبحر الأحمر لغلق الشواطئ العامة والمنتزهات خلال أيام عيد الفطر
دوريات أمنية ثابته ومتحركة بالبحر الأحمر لغلق الشواطئ العامة والمنتزهات خلال أيام عيد الفطر
دوريات أمنية ثابته ومتحركة بالبحر الأحمر لغلق الشواطئ العامة والمنتزهات خلال أيام عيد الفطر
دوريات أمنية ثابته ومتحركة بالبحر الأحمر لغلق الشواطئ العامة والمنتزهات خلال أيام عيد الفطر

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