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الأهلي يتحرك لضم صفقة مدوية

الخميس 13/مايو/2021 - 09:01 ص
الاهلي
الاهلي
أشرف عبد الناصر
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دخل مسئولو الأهلي في مفاوضات مع  نجم فريق الإسماعيلي والمنتخب الأولمبي عبدالرحمن مجدي، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر طلب تدعيم خط الهجوم في الموسم المقبل وتحديدا مركز الجناح الأيمن بعد تراجع مستوى حسين الشحات بشكل لافت خلال الموسم الحالي.

وأضاف، أن عبدالرحمن مجدي لاعب الدراويش أبرز المرشحين للانضمام للقلعة الحمراء في الصيف القادم، بعدما تواصل مسئولو الأهلي مع اللاعب، ويتبقى الاتفاق النهائي فقط بين إدارة الناديين.

ويدخل الأهلي معسكر مغلق اليوم الخميس استعدادا لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي في إطار ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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