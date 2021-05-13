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ضبط 11 حالة بناء مخالفة بعين شمس وتحويل أصحابها للنيابة
الخميس 13/مايو/2021 - 08:47 ص
إسماعيل منطاوي
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شنت أجهزة حى عين شمس برئاسة اللواء ماهر كامل هاشم رئيس الحي، حملات للتصدى لمخالفات البناء، بناء علي تكليفات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وذلك بحضور نائب المحافظ للمنطقة الشرقية ورئيس قطاع امن شرق القاهرة ووكيل إدارة شرطة المرافق.
وأكد اللواء ماهر كامل هاشم رئيس حي عين شمس، أنه تم تنفيذ ٤ إزالات لعقارات مخالفة بشارع جسر السويس وشارع مجدي يوسف وشارع عزيز المصري وفوزي الشتوي، وعدد من الاعمال المخالفة.
وأضاف اللواء ماهر كامل هاشم رئيس حى عين شمس،، أنه تم احالة ١١ مخالفة وتقديم مرتكبيها للنيابة العسكرية، لافتا إلى أنه تم رفع الاشغالات والتراكمات.
وشدد اللواء ماهر هاشم رئيس حي عين شمس، على الالتزام بضوابط قانون التصالح ومنع اي مخالفات بنائية، مؤكدا أنه سوف يتم اتخاذ اجراءات قانونية ضد اى مخالفة مع هدم اي مخالفات في المهد وهدمها فوريا.
وقال هاشم إن الاجهزة الامنية والمعاونة بالتصدي للمخالفات وتصرفات مخالفي القانون وحيث حاولوا منع تنفيذ الازالات ووضع كلاب شرسة لاعاقة الازالة وتم التحفظ علي الكلاب وتسليمه لجمعيات الرفق بالحيوان ومعاقبة المخالفين.
وأكد اللواء ماهر كامل هاشم رئيس حي عين شمس، أنه تم تنفيذ ٤ إزالات لعقارات مخالفة بشارع جسر السويس وشارع مجدي يوسف وشارع عزيز المصري وفوزي الشتوي، وعدد من الاعمال المخالفة.
وأضاف اللواء ماهر كامل هاشم رئيس حى عين شمس،، أنه تم احالة ١١ مخالفة وتقديم مرتكبيها للنيابة العسكرية، لافتا إلى أنه تم رفع الاشغالات والتراكمات.
وشدد اللواء ماهر هاشم رئيس حي عين شمس، على الالتزام بضوابط قانون التصالح ومنع اي مخالفات بنائية، مؤكدا أنه سوف يتم اتخاذ اجراءات قانونية ضد اى مخالفة مع هدم اي مخالفات في المهد وهدمها فوريا.
وقال هاشم إن الاجهزة الامنية والمعاونة بالتصدي للمخالفات وتصرفات مخالفي القانون وحيث حاولوا منع تنفيذ الازالات ووضع كلاب شرسة لاعاقة الازالة وتم التحفظ علي الكلاب وتسليمه لجمعيات الرفق بالحيوان ومعاقبة المخالفين.
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