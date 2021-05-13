ضبط 11 حالة بناء مخالفة بعين شمس وتحويل أصحابها للنيابة

شنت أجهزة حى عين شمس برئاسة اللواء ماهر كامل هاشم رئيس الحي، حملات للتصدى لمخالفات البناء، بناء علي تكليفات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وذلك بحضور نائب المحافظ للمنطقة الشرقية ورئيس قطاع امن شرق القاهرة ووكيل إدارة شرطة المرافق.





وأكد اللواء ماهر كامل هاشم رئيس حي عين شمس، أنه تم تنفيذ ٤ إزالات لعقارات مخالفة بشارع جسر السويس وشارع مجدي يوسف وشارع عزيز المصري وفوزي الشتوي، وعدد من الاعمال المخالفة.





وأضاف اللواء ماهر كامل هاشم رئيس حى عين شمس،، أنه تم احالة ١١ مخالفة وتقديم مرتكبيها للنيابة العسكرية، لافتا إلى أنه تم رفع الاشغالات والتراكمات.



وشدد اللواء ماهر هاشم رئيس حي عين شمس، على الالتزام بضوابط قانون التصالح ومنع اي مخالفات بنائية، مؤكدا أنه سوف يتم اتخاذ اجراءات قانونية ضد اى مخالفة مع هدم اي مخالفات في المهد وهدمها فوريا.



وقال هاشم إن الاجهزة الامنية والمعاونة بالتصدي للمخالفات وتصرفات مخالفي القانون وحيث حاولوا منع تنفيذ الازالات ووضع كلاب شرسة لاعاقة الازالة وتم التحفظ علي الكلاب وتسليمه لجمعيات الرفق بالحيوان ومعاقبة المخالفين.

