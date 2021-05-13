Advertisements

ضبط 11 حالة بناء مخالفة بعين شمس وتحويل أصحابها للنيابة

الخميس 13/مايو/2021 - 08:47 ص
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
Advertisements
شنت أجهزة حى عين شمس برئاسة اللواء ماهر كامل هاشم رئيس الحي، حملات للتصدى لمخالفات البناء، بناء علي تكليفات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وذلك بحضور نائب المحافظ للمنطقة الشرقية ورئيس قطاع امن شرق القاهرة ووكيل إدارة شرطة المرافق.


وأكد اللواء ماهر كامل هاشم رئيس حي عين شمس، أنه تم تنفيذ ٤ إزالات لعقارات مخالفة بشارع جسر السويس وشارع مجدي يوسف وشارع عزيز المصري وفوزي الشتوي، وعدد من الاعمال المخالفة.


وأضاف اللواء ماهر كامل هاشم رئيس حى عين شمس،، أنه تم احالة ١١ مخالفة وتقديم مرتكبيها للنيابة العسكرية، لافتا إلى أنه تم رفع الاشغالات والتراكمات.

وشدد اللواء ماهر هاشم رئيس حي عين شمس، على الالتزام بضوابط قانون التصالح ومنع اي مخالفات بنائية، مؤكدا أنه سوف يتم اتخاذ اجراءات قانونية ضد اى مخالفة مع هدم اي مخالفات في المهد وهدمها فوريا.

وقال هاشم إن الاجهزة الامنية والمعاونة بالتصدي للمخالفات وتصرفات مخالفي القانون وحيث حاولوا منع تنفيذ الازالات ووضع كلاب شرسة لاعاقة الازالة وتم التحفظ علي الكلاب وتسليمه لجمعيات الرفق بالحيوان ومعاقبة المخالفين.

أخبار تهمك

عاجل - نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل| للمرة الثانية في يوم واحد.. مصر تتسلم 500 ألف جرعة من لقاح خلال ساعات

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الملك سلمان: نتفاءل بالخطوات الإيجابية لتحقيق الاستقرار في العالم العربي

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام صن داونز ومفاجأة بالهجوم

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة نارية حول سبب المشاجرة بين عائلتي "الريس" و"المرغني"

منذ يوم

الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا بشأن عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يتحرك لضم صفقة مدوية

منذ ساعة

توضيح عاجل من الأوقاف بشأن صلاة العيد

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الحوثيون يهاجمون السعودية بصواريخ باليستية في أول أيام عيد الفطر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - رد فعل مفاجىء من موسيماني بعد الهجوم على شيكابالا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. السيسي يؤدي صلاة عيد الفطر 2021 من مسجد الماسة بالعلمين الجديدة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

منذ يوم

أستاذ جيولوجيا يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة: قد يحرك القشرة الأرضية (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. وفاة 58 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 8 ساعات

كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

موسيماني يوافق على رحيل ثنائي الأهلي

منذ نصف ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:30 ص

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

عاجل - رد فعل مفاجىء من موسيماني بعد الهجوم على شيكابالا

09:43 م

عاجل.. السيسي يؤدي صلاة عيد الفطر 2021 من مسجد الماسة بالعلمين الجديدة (فيديو)

05:19 ص

الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا بشأن عقوبة شيكابالا

07:30 م

عاجل| للمرة الثانية في يوم واحد.. مصر تتسلم 500 ألف جرعة من لقاح خلال ساعات

02:51 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق