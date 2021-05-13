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الفرصة الأخيرة.. موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني

الخميس 13/مايو/2021 - 09:00 ص
برشلونة
برشلونة
أحمد عصام
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يستضيف فريق برشلونة، نظيره سيلتا فيجو، يوم الأحد 16 مايو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني.

وستقام المباراة بين برشلونة وسيلتا فيجو في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

وتعادل برشلونة في الجولة الماضية مع ليفانتي، بنتيجة ثلاثة أهداف لكل فريق في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأخير.

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