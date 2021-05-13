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خاوية على عروشها.. غلق الحدائق العامة والملاهي والكورنيش بعيد الفطر في سوهاج

الخميس 13/مايو/2021 - 09:13 ص
بوابة الفجر
سوهاج - أيمن الجرادي
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لم تفتح الحدائق العامة والمتنزهات ابوابها امام المواطنين للاحتفال بعيد الفطر في سوهاج، حتى كورنيش النيل تم منع المواطنين من التواجد علية للاحتفال بعيد الفطر خوفا من انتشار فيروس كورنا المستجد.

وقد سبق واصدر اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، قرارا بغلق جميع الحدائق العامة والمتنزهات بنطاق المحافظة، وذلك خلال الاحتفال بالأعياد، لعدم خروج المواطنين للاحتفال، وذلك في إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف "الفقي"، أن قرار الغلق يشمل جميع الحدائق العامة، والمتنزهات، والمسطحات الخضراء، والكورنيش الشرقي، والجانب الشرقي من كورنيش النيل الغربي، مشددًا على رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج لتطبيق قرار الغلق.
وقد ناشد محافظ سوهاج المواطنين، بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والبعد عن أماكن التجمعات والازدحام، وارتداء الكمامة، حفاظًا على سلامتهم وصحتهم
خاوية على عروشها.. غلق الحدائق العامة والملاهي والكورنيش بعيد الفطر في سوهاج
خاوية على عروشها.. غلق الحدائق العامة والملاهي والكورنيش بعيد الفطر في سوهاج
خاوية على عروشها.. غلق الحدائق العامة والملاهي والكورنيش بعيد الفطر في سوهاج
خاوية على عروشها.. غلق الحدائق العامة والملاهي والكورنيش بعيد الفطر في سوهاج
خاوية على عروشها.. غلق الحدائق العامة والملاهي والكورنيش بعيد الفطر في سوهاج
خاوية على عروشها.. غلق الحدائق العامة والملاهي والكورنيش بعيد الفطر في سوهاج
خاوية على عروشها.. غلق الحدائق العامة والملاهي والكورنيش بعيد الفطر في سوهاج
خاوية على عروشها.. غلق الحدائق العامة والملاهي والكورنيش بعيد الفطر في سوهاج
خاوية على عروشها.. غلق الحدائق العامة والملاهي والكورنيش بعيد الفطر في سوهاج
خاوية على عروشها.. غلق الحدائق العامة والملاهي والكورنيش بعيد الفطر في سوهاج

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