المئات يؤدون صلاة عيد الفطر بمسجد الفتح بالمنوفية .. ومنع الدخول بدون الكمامة







أدى المئات من المواطنين بمحافظة المنوفيةصلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الفتح، حيث امتلئ المسجد بالمصلين وسط إجراءات احترازية ومنع الدخول بدون الكمامة.





وشهد محيط المسجد اجراءات أمنية مشددة من قبل الامن، للتأكيد على المواطنين عدم الدخول بدون الكمامة، والتأكيد على التباعد الاجتماعى وعدم الدخول بدون سجادة الصلاة.



وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أعلن موافقة لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا بمجلس الوزراء، على إقامة صلاة عيد الفطر المبارك، فى المساجد الكبرى التى تقام بها صلاة الجمعة وبذات الضوابط التى تقام بها صلاة الجمعة، مع عدم السماح بإقامتها بأى ساحات أو خلافه غير المساجد التى تقام بها صلاة الجمعة.



وأكدت وزارة الأوقاف، السماح بأداء صلاة العيد في مصليات السيدات بالمساجد الكبرى التي تقام بها صلاة الجمعة، بشرط ملائمة المكان وتحت إشراف كامل لواعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد، مع مراعاة جميع الضوابط الاحترازية، وعدم السماح باصطحاب الأطفال أو أى أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق.



وحددت وزارة الأوقاف عدد من الضوابط لصلاة العيد فى مقدمتها أن تكون صلاة العيد فى المساجد الكبرى التى تقام بها صلاة الجمعة فقط، وعدم السماح بأداء صلاة العيد فى الساحات أو خلافه غير المساجد المحددة، وارتداء المصلين للكمامة قبل دخول المسجد، واصطحاب المصلى الشخصى، ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعي، وعدم فتح دورات المياه، وفتح المسجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقه بعدها بـ 10 دقائق، وعدم السماح بزيارة الأضرحة.