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موسيماني يوافق على رحيل ثنائي الأهلي

الخميس 13/مايو/2021 - 09:31 ص
الاهلي
الاهلي
أشرف عبد الناصر
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استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على رحيل ثنائي المارد الأحمر نهاية الموسم الحالي.

وحسب مصدر بالأهلي، فإن موسيمانى قرر رحيل محمود عبدالمنعم كهربا وحسين الشحات نهاية الموسم الجاري عن القلعة الحمراء بعد تراجع مستوى الثنائي خلال المباريات الأخيرة.

وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه، أن موسيماني غاضب بشدة من عدم ظهور كهربا والشحات بالشكل المطلوب، مما جعله يطالب إدارة الكرة بالفريق الأحمر بالتعاقد مع جناحين لتدعيم هجوم الأهلي في الموسم المقبل.

ويدخل الأهلي في معسكر مغلق اليوم الخميس، استعدادا لمباراة صن داونز المقرر لها بعد غد السبت ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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موسيمانى كهربا الشحات

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