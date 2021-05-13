محافظ القليوبية يشارك الأطفال الأيتام والمسنين فرحتهم بعيد الفطر المبارك

قدم عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، التهنئة للأطفال الأيتام بعيد الفطر المبارك بمؤسسة البنين والبنات بمدينة بنها، مقدما لهم الهدايا العينية والمادة.



واستمع المحافظ لمشاكل الأطفال ومطالبهم، مؤكدًا حرصه على توفير الدعم الكامل لكل الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية، مشيرًا إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لا تألو جهدا في توفير الدعم الكامل لهم من خلال العمل على دمجهم بالمجتمع فهم جزء لا يتجزأ من المجتمع، فيما عبر الأيتام عن سعادتهم بتلك الزيارة، متمنيين تكرارها.



وأكد المحافظ أنه يجب علينا جميعًا أن نهتم برعاية الأيتام ودعمهم حتى يصلوا إلى بر الأمان، وشدّد على حسن الرعاية المقدمة لهم٬ مفيدًا بأن كل الأديان السماوية قدّمت الكثير من التعاليم التي تأمر برعاية اليتيم.



ثم توجه الهجان عقب ذلك لتقديم التهنئة للسيدات والرجال نزلاء دار المسنين بمدينة بنها تقديرا لمكانتهم الكبيرة وتضحياتهم، وقدم بعض الهدايا الرمزية لهم ووجه القائمين على الدار تلبية أي متطلبات لهم كما قام الهجان بتوفير عدد من المفروشات والملابس اللازمة للمعيشة بالدار.



وأشار محافظ القليوبية إلى أنه يحرص على التواجد معهم في هذا اليوم تقديرا لهم، مؤكدًا على أنهم قاما بتأدية رسالتهم على الوجه الأكمل تجاه أبنائهم والمجتمع، كما كرم عدد من اباء الدار مشيرا الى اهمية دور الاب ورسالته السامية تجاه ابنائه والمجتمع.



وجاءت الجولة بحضور مجدي حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والمهندس علي عبدالستار رئيس مدينة بنها وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.