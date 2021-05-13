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بهذه الكلمات..محمد أنور يُهنئ جمهوره بمناسبة عيد الفطر

الخميس 13/مايو/2021 - 09:25 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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حرص الفنان محمد أنور على تهنئة جمهوره بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر محمد أنور صورة له، وعلق عليها قائلاً :"كل سنة وانتم طيبين، وعيد سعيد علينا جميعاً يا رب".

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال محمد أنور الدرامية مسلسل "إسعاف يونس"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ معتز التوني، ﺗﺄﻟﻴﻒ مصطفى عمر، فاروق هاشم، بطولة سارة سلامة، محمد علي رزق، أحمد محارب، منة عرفة، هشام شرف.

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