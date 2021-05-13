محافظ أسوان يقدم التهنئة للرئيس السيسى ولأبناء المحافظة.. ويناشد المواطنين بتجنب التجمعات



وسط إبتهالات التكبير والتهليل وتطبيق الإجراءات الوقائية والتباعد الإجتماعى قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأداء صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد بدر بالطابية بحضور اللواء عصام عثمان مدير الأمن، والعميد أ.ح عمرو عبد الفتاح قائد قطاع أسوان العسكرى، بجانب لفيف من القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية والدينية والشعبية،





ومن جانبه قدم اللواء أشرف عطية التهنئة بإسم أهالى أسوان للرئيس عبد الفتاح السيسى وللشعب المصرى بالكامل ولأبناء هذه المحافظة العريقة بمناسبة عيد الفطر المبارك، مؤكدًا بأنه تم الإستعداد المبكر لإستقبال أيام العيد سواء بتطبيق الإجراءات الإحترازية ضمن خطة الدولة لمجابهة جائحة كورونا، بالإضافة إلى رفع درجة الإستعداد فى مختلف قطاعات النظافة أو مياه الشرب والصرف الصحى والتموين والصحة،





وأضاف أشرف عطية بأنه أعطى تعليماته المشددة بالمتابعة اللحظية من غرفة العمليات الرئيسية المحافظة لإنتظام المرافق والخدمات العامة بحضور مندوبين من هذه الجهات المعنية لتحقيق الإستجابة السريعة لشكاوى المواطنين،





مناشدًا المواطنين بضرورة تجنب زيارة المقابر والتواجد في أى تجمعات وخاصة بالرحلات والجزر النيلية، وأيضًا الأماكن الترفيهية في ظل غلق الحدائق والمتنزهات والملاهى والأندية والكافتريات للحد من إنتشار فيرس كورونا،





هذا فيما قام الدكتور محمد عزت وكيل وزارة الأوقاف بأسوان بإلقاء خطبة عيد الفطر المبارك، داعيًا الله عز وجل بأن يزول الوباء والبلاء وأن يحفظ مصرنا الحبيبة وولاة أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد ويعم الأمن والرخاء والطمأنينة بها.