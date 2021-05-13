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9 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الصين

الخميس 13/مايو/2021 - 09:16 ص
الصين
الصين
وكالات
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سجلت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، تسع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، انخفاضا من 16 في اليوم السابق.

 

وأصدرت اللجنة بيانًا اليوم الخميس، قالت فيه إن جميع الحالات لمصابين وافدين من الخارج مضيفة أنها سجلت أيضا 14 حالة خالية من الأعراض ارتفاعا من 11 قبل يوم.

 

وأشارت اللجنة الصينية، إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد حاليا بلغ 90808، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

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