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قصف مدفعي إسرائيلي مكثف يستهدف مناطق شمالي قطاع غزة

الخميس 13/مايو/2021 - 09:31 ص
قصف إسرائيلي - أرشيفية
قصف إسرائيلي - أرشيفية
وكالات
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استهدف قصف مدفعي إسرائيلي مكثف، صباح اليوم االخميس، مناطق شمالي قطاع غزة، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وكان الجيش الإسرائيلي، قصف مواقع داخل قطاع غزة، مما أسفر عن سقوط العشرات من القتلى ومئات الجرحى.

 

وقد أطلقت حركة "حماس"، وابلا من الصواريخ على إسرائيل في الأيام الأخيرة على خلفية المواجهات في القدس بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين المحتجين على تهجير عائلات الشيخ جراح.

 

وقد اندلعت الاحتجاجات الليلية في بداية شهر رمضان المبارك على القيود التي تفرضها الشرطة في مكان تجمع شعبي، وعادت إلى الظهور في الأيام الأخيرة بسبب التهديد بإجلاء عشرات الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، وهو الأمر الذي أعلن الطرفان مسؤوليته عنه في العقود الماضية.

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الكلمات المفتاحية

قطاع غزة قصف المواجهات في القدس الشيخ جراح اسرائيل

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