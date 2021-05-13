محافظ قنا يتابع سير العمل بمركز تطعيم المواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا فى نجع حمادى







رافقه خلال الجولة حازم عمر نائب المحافظ والعميد أحمد محمد إبراهيم المستشار العسكري للمحافظة وسناء حساني عضو مجلس النواب والدكتور راجي تواضروس وكيل وزارة الصحة بقنا وحسن عثمان مدير مديرية التضامن الاجتماعي وعدد من القيادات التنفيذية.







ودعا محافظ قنا المواطنين إلى ضرورة المبادرة بالتسجيل على موقع وزارة الصحة للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا وسيجري إرسال رسالة لكل مواطن بموعد ومكان تلقى اللقاح الذي يتم اختياره في أقرب مركز لمحل إقامة المستفيد.

وجدد محافظ قنا مناشدته للمواطنين بمنع التجمعات وارتداء الكمامات والالتزام بالقرارات الصادرة من وزارة الصحة بهذا الشأن حفاظًا على حياتهم وتجنبًا لنشر العدوى بالفيروس، مشيرا إلى أن محافظة قنا خصصت خطا ساخنا وبعض أرقام التليفونات لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفوري مع أي حالات اشتباه وذلك على مدار ٢٤ ساعة طوال أيام الأسبوع وهي (١٥٥٤١ الخط الساخن للمحافظة -٠٩٦٣٣٣٧٢٩١ غرفة العمليات بالمحافظة -٠٩٦٣٣٦٠٩٣٣ غرفة الطوارئ بمديرية الصحة).



يُذكر أن وزارة الصحة خصصت ٧ مراكز جديدة لتطعيم أهالي محافظة قنا باللقاح المضاد لفيروس كورونا وذلك للتخفيف عليهم من أعباء الانتقال وهي " وحدة صحة الأسرة بنجع القزاز بمركز أبوتشت، وحدة صحة الأسرة بنجع شاهين بمركز فرشوط، مركز صحة الأسرة بنجع حمادي، جمعية الإخلاص بمركز دشنا، مركز صحة الأسرة بنقادة، وحدة صحة الأسرة بالقلعة بمركز فقط، مستشفى قوص المركزي " والتي بدأت في استقبال المواطنين اليوم.



تابع اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، سير العمل بمركز تطعيم المواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد ومقره " مركز صحة الأسرة بمدينة نجع حمادي " وذلك في أول أيام عمل المركز للوقوف على التجهيزات وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.