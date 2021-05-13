محافظ بورسعيد يفتتح أعمال تطوير منطقة السيدة نفيسة



افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، يرافقه اللواء ناصر حريز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، اليوم الأربعاء، أعمال تطوير منطقة السيدة نفيسة. بحي الضواحي.



وأشار المحافظ، خلال جولته بالمنطقة عقب تطويرها، إلى أن أعمال رصف وتطوير الشوارع الداخلية بمنطقة السيدة نفيسة تأتي بالتوازي مع أعمال تطوير العمارات السكنية بما يحقق الشكل الحضاري لها.



وأوضح أن منطقة السيدة نفيسة شهدت إعادة هيكلة ورفع كفاءة من خلال إعادة دهان واجهات العمارات السكنية، وتطوير نوازل الصرف الصحي، وتجميل المنطقة من خلال زيادة المسطحات الخضراء وزيادة معدلات الإضاءة، بالإضافة لمبادرات تعديل السلوك للحفاظ على ما جرى إنجازه من أعمال تطوير بالمشاركة مع مؤسسة مشكاة نور



وكان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد أدي صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد أم القرى في حي الضواحي مع الألاف من أهالي الحي، يرافقه اللواء ناصر حريز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي.