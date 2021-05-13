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الجيش الإسرائيلي يدعو المستوطنين في شمال غلاف غزة للدخول للملاجئ فوراً

الخميس 13/مايو/2021 - 09:49 ص
الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي
وكالات
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دعا الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، المستوطنين الإسرائيليين في شمال غلاف غزة للدخول للملاجئ فورًا، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وأعلن الجيش الإسرائيلي، استعداده لاحتمال القيام بمناورة برية بعد توسيع نطاق عملياتنا في قطاع غزة.

 

وشن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، سلسلة غارات استهدفت أكثر من 130 موقعا للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

 

وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن عن قصف مواقع داخل قطاع غزة، مما أسفر عن سقوط العشرات من القتلى ومئات الجرحى.

 

وأكد الجيش الإسرائيلي، أن أكثر من 200 صاروخ أطلق من قطاع غزة على الأراضي الإسرائيلية من ليلة الاثنين حتى صباح الثلاثاء، حيث اعترض نظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي العديد من منها، لكنه لم يتمكن من وقف الضربة المباشرة في عسقلان.           

 

وقد اندلعت الاحتجاجات الليلية في بداية شهر رمضان المبارك على القيود التي تفرضها الشرطة في مكان تجمع شعبي، وعادت إلى الظهور في الأيام الأخيرة بسبب التهديد بإجلاء عشرات الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، وهو الأمر الذي أعلن الطرفان مسؤوليته عنه في العقود الماضية.

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