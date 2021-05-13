تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد غرناطة في الدوري الإسباني

يلتقي نادي ريال مدريد أمام نظيره غرناطة، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





وتقام مباراة ريال مدريد أمام نظيره غرناطة، على أرضية ملعب نويفو لوس كارمينيس، معقل الفريق الأندلسي.





ويحتل ريال مدريد حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 75 نقطة، بينما يتواجد غرناطة في المركز العاشر برصيد 45 نقطة.





ومن المتوقع أن يبدأ الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، اللقاء بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ألفارو أودريوزولا، إيدير ميليتاو، ناتشو فيرنانديز، فيدريكو فالفيردي.

خط الوسط: توني كروس، كاسميرو، لوكا مودريتش.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، إدين هازارد، كريم بنزيما.



