محافظ بورسعيد يزور قوات أمن بورسعيد ويهنئ رجال الشرطة بعيد الفطر المبارك



قدم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، التهنئة الي رجال الشرطة،بعيد الفطر المبارك، وذلك أثناء الزيارة التي قام بها المحافظ الي ادارة قوات أمن بورسعيد حيث كان في استقبالة اللواء ناصر حريز مدير امن بورسعيد واللواء حسني عبد العزيز نائب مدير الامن



واشاد المحافظ بالدور والمجهود الكبير لرجال الشرطة في فرض الأمن، وتأمين المواطنين والمنشآت، وتطبيق قرارات الدولة، حرصا على صحة المواطنين. وكذلك الحفاظ على أجواء الهدوء وحالة الاستقرار السائدة، والتصدى للخارجين عن القانون



واضاف المحافظ بان رجال الشرطة يسطرون أروع ملاحم البطولة ويواصلون الليل بالنهار ومعاونة الاجهزة التنفيذية في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيرس كورونا المستجد حرصا علي سلامة المواطنين وأمنهم.