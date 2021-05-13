محافظ بورسعيد يستقبل النائبة أمل عصفور للتهنئة بعيد الفطر المبارك





استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، الدكتورة أمل عصفور عضو مجلس النواب، بديوان عام المحافظة، وذلك فى إطار زيارتها لمحافظ بورسعيد لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك وبحضور الأستاذ عمرو الشافعى أمين عام حزب الشعب الجمهورى.واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة.



وأعرب محافظ بورسعيد عن بالغ تقديره وامتنانه بتهنئة الدكتورة أمل عصفور، متمنيا من الله أن يعيد هذه المناسبات على مصرنا الحبيبة بدوام الأمن والاستقرار والترابط بين أبناء الوطن، وأن يرفع الله الوباء عن العالم أجمع.



وأكد محافظ بورسعيد على أهمية التعاون بين أعضاء مجلس النواب والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتحقيق خطط التنمية المنشودة والتى تهدف فى المقام الأول لخدمة المواطن، والارتقاء بسبل المعيشة، مؤكدا أن جميع الجهات المعنية تتكاتف نحو إكمال مسيرة التقدم التى تخطو نحوها الدولة المصرية فى كافة المجالات