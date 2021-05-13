موسيماني يضع ثنائي الأهلي على الدكة أمام صن داونز

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة فريق صن داونز الجنوب أفريقي في إطار ذهاب دور الثمانية لربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.





واستقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء، على الدفع بمحمد شريف في المركز المهاجم أمام صن داونز ووضع والتر بواليا ومروان محسن على دكة البدلاء.





ويدرس موسيماني الاعتماد في المباريات القادمة على محمد شريف كمهاجم بعد تألق الأخير في هذا المركز خلال الفترة الأخيرة.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الأهلي وصن داونز بعد غد السبت، في إطار ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.



