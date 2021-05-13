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اسعار الخضروات والفاكهة في اول ايام عيد الفطر اليوم الخميس 13-5-2021

الخميس 13/مايو/2021 - 08:35 ص
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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سجلت اسعار الخضروات والفاكهة في جميع الاسواق المصرية اليوم الخميس  استقرار مع المحافظة على ثبات مستويتها السعرية في اول ايام عبد الفطر المبارك الذي شهد اغلاق العديد من الاسواق بسببب الاجازة الرسمية.

 وتراوح اليوم الخميس13-5-2021، سعر كيلو  الطماطم اليوم  بين 1.5 و3.5 جنيه، وكيلو البطاطس بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، وكيلو البصل بين 1.5 و3.75 جنيه،  وكيلو الكوسة بين 2 و4.5 جنيه، وكيلو الفاصوليا بين 3 و5 جنيهات، بتراجع جنيه.

 وسجل سعر لباذنجان البلدي بين 1.5 و2.5 جنيها، وكيلو الفلفل الرومي البلدي بين 3 و4 جنيهات، وكيلو الملوخية بين 3 جنيهات و4.5 جنيه، بتراجع جنيه، وكيلو الخيار البلدي بين 2 و3 جنيه.

وقد جاءت أسعار الفاكهة اليوم الخميس6-5-2021 كالاتي:

البرتقال الصيفي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و16 جنيها

الكانتلوب بين 3 و5 جنيهات.

الفراولة بين 4 و7 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 6 و9 جنيهات.

 

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الفاكهة الخضروات اسعار الخضروات والفاكهة في مصر

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